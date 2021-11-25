MLB／看中出賽機會甚於金錢 日籍重砲筒香嘉智續留海盜

日籍重砲筒香嘉智轉隊至海盜後打擊能力大爆發，僅出賽43場就擊出平生涯單季紀錄的8轟，讓海盜決定以1年400萬美元合約與他再續前緣。

筒香嘉智本季先後遭到光芒與道奇指定讓渡(DFA)，旅美生涯看似到了盡頭，直到轉至海盜像是打通仁督二脈般浴火重生，短短43場就貢獻8轟、25分打點、打擊率0.268，創下生涯最佳成績。

據日媒報導，在季末成為自由球員的筒香嘉智，靠著季末優異的表現吸引6、7支球隊關注，但最終仍決留在匹茲堡，並與海盜達成以1年400萬美元合約協議。據經紀人透露，相較於金錢，筒香嘉智更看重能有穩定出賽環境。隨著這名外野重砲續留，若能複製上季季末的表現，有望為今重建的海盜帶來一線生機。