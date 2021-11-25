快訊

第14輪混打「鍾愛莫德納」高於BNT 2.3倍 16輪規畫公布

日職／陽岱鋼確定離開巨人隊 經紀公司：明年動向再說明

MLB／看中出賽機會甚於金錢 日籍重砲筒香嘉智續留海盜

聯合新聞網 / 綜合報導
既然是在海盜打出生涯最佳表現，日籍重砲筒香嘉智自然沒有離開的道理啊！ 美聯社
既然是在海盜打出生涯最佳表現，日籍重砲筒香嘉智自然沒有離開的道理啊！ 美聯社

日籍重砲筒香嘉智轉隊至海盜後打擊能力大爆發，僅出賽43場就擊出平生涯單季紀錄的8轟，讓海盜決定以1年400萬美元合約與他再續前緣。

筒香嘉智本季先後遭到光芒與道奇指定讓渡(DFA)，旅美生涯看似到了盡頭，直到轉至海盜像是打通仁督二脈般浴火重生，短短43場就貢獻8轟、25分打點、打擊率0.268，創下生涯最佳成績。

據日媒報導，在季末成為自由球員的筒香嘉智，靠著季末優異的表現吸引6、7支球隊關注，但最終仍決留在匹茲堡，並與海盜達成以1年400萬美元合約協議。據經紀人透露，相較於金錢，筒香嘉智更看重能有穩定出賽環境。隨著這名外野重砲續留，若能複製上季季末的表現，有望為今重建的海盜帶來一線生機。

相關新聞

史托林蹲捕先苦後甘 金手套之路曲折漫長

大聯盟的年終獎項發表完畢後，大谷翔平、哈波和亞瑞納多等人毫無疑問地出現，但卻有個默默無名的球員，和各大明星選手同列金手套獎，他就是海盜隊31歲的捕手史托林。 史托林的身材在捕手中鶴立雞群，六呎五

MLB／運動家簽下莊陳仲敖 隊史第四位台將

21歲右投莊陳仲敖今年在U23世界盃大展身手，運動家隊今天宣布簽下這名好手，成為隊史繼陳鏞基、潘志芳、王維中之後，第四位...

MLB／馬茲沒回鍋紐約改選紅雀 大都會老闆怒批經紀人不專業

自由市場行情很夯的強投馬茲（Steven Matz），昨日確定與紅雀簽下4年4400萬美元合約，連同激勵獎金，合約總值達到4800萬美元。搶人失利的大都會為此感到不滿，老闆科恩（Steve Cohen

MLB／不滿基特被批評 辛德賈德反擊最想K掉柯瑞亞

轉戰新東家天使的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），對於柯瑞亞(Carlos Correa)日前批評基特不配拿金手套的言論感到很不滿，讓他直言目前最想三振的打者就是柯瑞亞。 柯

MLB／明年MVP超前預測 ESPN押寶的不是大谷

2021年的年度MVP才頒完沒多久，美國媒體「ESPN」立刻推出2022年的年度MVP預測，投打「二刀流」的大谷翔平雖被...

MLB／看中出賽機會甚於金錢 日籍重砲筒香嘉智續留海盜

日籍重砲筒香嘉智轉隊至海盜後打擊能力大爆發，僅出賽43場就擊出平生涯單季紀錄的8轟，讓海盜決定以1年400萬美元合約與他再續前緣。 筒香嘉智本季先後遭到光芒與道奇指定讓渡(DFA)，旅美生涯看似

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。