快訊

【茶金風暴】舊台幣4萬換新台幣1元怎麼來？原來關鍵在美金匯率

高雄城中城大火懲處 觀光局副局長江俊昌降調主秘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／馬茲沒回鍋紐約改選紅雀 大都會老闆怒批經紀人不專業

聯合新聞網 / 綜合報導
Cardinals-Matz-Cohen Baseball FILE -Toronto Blue Jays pitcher Steven Matz throws to a New York Yankees batter during the third inning of a baseball game Tuesday, Sept. 7, 2021, at Yankee Stadium in New York. Mets owner Steve Cohen criticized pitcher Steven Matz for reaching an agreement with the St. Louis Cardinals rather than New York. Matz and the Cardinals have agreed to a $44 million, four-year contract, a deal subject to a successful physical, according to published reports. (AP Photo/Bill Kostroun, File) 美聯社
Cardinals-Matz-Cohen Baseball FILE -Toronto Blue Jays pitcher Steven Matz throws to a New York Yankees batter during the third inning of a baseball game Tuesday, Sept. 7, 2021, at Yankee Stadium in New York. Mets owner Steve Cohen criticized pitcher Steven Matz for reaching an agreement with the St. Louis Cardinals rather than New York. Matz and the Cardinals have agreed to a $44 million, four-year contract, a deal subject to a successful physical, according to published reports. (AP Photo/Bill Kostroun, File) 美聯社

自由市場行情很夯的強投馬茲（Steven Matz），昨日確定與紅雀簽下4年4400萬美元合約，連同激勵獎金，合約總值達到4800萬美元。搶人失利的大都會為此感到不滿，老闆科恩（Steve Cohen）甚至氣憤在推特狠批馬茲經紀人馬丁(Rob Martin)不專業行為。

科恩向《紐約郵報》透露，梅茲和他的經紀人馬丁先前已和大都會聯繫，希望能重返球隊，並表示大都會是馬茲（Steven Matz）的第一選擇，因為他在這還有「未完成的志業」，不過最終結果卻是馬茲選擇投奔紅雀，大都會連報價的機會都沒有。

科恩心懷不滿在推特提到，「今天早上我很不開心，我從未見過球員經紀人表現出如此不專業的行為。我想言語和承諾對他來說並不重要。」

經紀人馬丁隨後也針對此事回應，「非常無奈，科恩選擇在推特上表達他的不滿。 但我不會做同樣的事情，而是堂堂正正地採取符合我和客戶性格的方式。」並提到馬茲一直都是大都會的球迷，他也很喜歡待在那邊的時光，但最終仍決定做出對他和他的家人最好的選擇。

出身大都會的馬茲，效力6年後，於今年初被交易至藍鳥，創下生涯最佳，主投150.2局拿下14勝7敗，防禦率3.82成績，也成為各隊爭相網羅的對象。如今獎落紅雀，他也期待著能在新環境創下美好篇章。

紐約

相關新聞

史托林蹲捕先苦後甘 金手套之路曲折漫長

大聯盟的年終獎項發表完畢後，大谷翔平、哈波和亞瑞納多等人毫無疑問地出現，但卻有個默默無名的球員，和各大明星選手同列金手套獎，他就是海盜隊31歲的捕手史托林。 史托林的身材在捕手中鶴立雞群，六呎五

MLB／明年MVP超前預測 ESPN押寶的不是大谷

2021年的年度MVP才頒完沒多久，美國媒體「ESPN」立刻推出2022年的年度MVP預測，投打「二刀流」的大谷翔平雖被...

MLB／運動家簽下莊陳仲敖 隊史第四位台將

21歲右投莊陳仲敖今年在U23世界盃大展身手，運動家隊今天宣布簽下這名好手，成為隊史繼陳鏞基、潘志芳、王維中之後，第四位...

MLB／馬茲沒回鍋紐約改選紅雀 大都會老闆怒批經紀人不專業

自由市場行情很夯的強投馬茲（Steven Matz），昨日確定與紅雀簽下4年4400萬美元合約，連同激勵獎金，合約總值達到4800萬美元。搶人失利的大都會為此感到不滿，老闆科恩（Steve Cohen

MLB／昔日皇家牛棚三本柱 2015奪冠功臣戴維斯宣布退休

曾與「台灣之光」王建民在皇家時期是好戰友的知名終結者戴維斯(Wade Davis)，今透過球團宣布將高掛球鞋，結束13年的職業生涯。 現年36歲的戴維斯，生涯初登板於光芒，前三年以先發投手為主，

MLB／獲選美聯MVP後 大谷再洗版年度最佳陣容

天使隊球星大谷翔平今年投打「二刀流」充分發揮、得獎連連，昨天公布的大聯盟年度最佳陣容，一口氣占據指定打擊、先發投手兩個額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。