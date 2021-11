MLB／馬茲沒回鍋紐約改選紅雀 大都會老闆怒批經紀人不專業

自由市場行情很夯的強投馬茲(Steven Matz),昨日確定與紅雀簽下4年4400萬美元合約,連同激勵獎金,合約總值達到4800萬美元。搶人失利的大都會為此感到不滿,老闆科恩(Steve Cohen)甚至氣憤在推特狠批馬茲經紀人馬丁(Rob Martin)不專業行為。

科恩向《紐約郵報》透露,梅茲和他的經紀人馬丁先前已和大都會聯繫,希望能重返球隊,並表示大都會是馬茲(Steven Matz)的第一選擇,因為他在這還有「未完成的志業」,不過最終結果卻是馬茲選擇投奔紅雀,大都會連報價的機會都沒有。

科恩心懷不滿在推特提到,「今天早上我很不開心,我從未見過球員經紀人表現出如此不專業的行為。我想言語和承諾對他來說並不重要。」

I’m not happy this morning . I’ve never seen such unprofessional behavior exhibited by a player’s agent.I guess words and promises don’t matter.