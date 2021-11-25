MLB／馬茲沒回鍋紐約改選紅雀 大都會老闆怒批經紀人不專業

自由市場行情很夯的強投馬茲（Steven Matz），昨日確定與紅雀簽下4年4400萬美元合約，連同激勵獎金，合約總值達到4800萬美元。搶人失利的大都會為此感到不滿，老闆科恩（Steve Cohen）甚至氣憤在推特狠批馬茲經紀人馬丁(Rob Martin)不專業行為。

科恩向《紐約郵報》透露，梅茲和他的經紀人馬丁先前已和大都會聯繫，希望能重返球隊，並表示大都會是馬茲（Steven Matz）的第一選擇，因為他在這還有「未完成的志業」，不過最終結果卻是馬茲選擇投奔紅雀，大都會連報價的機會都沒有。

科恩心懷不滿在推特提到，「今天早上我很不開心，我從未見過球員經紀人表現出如此不專業的行為。我想言語和承諾對他來說並不重要。」

I’m not happy this morning . I’ve never seen such unprofessional behavior exhibited by a player’s agent.I guess words and promises don’t matter. — Steven Cohen (@StevenACohen2) November 24, 2021

經紀人馬丁隨後也針對此事回應，「非常無奈，科恩選擇在推特上表達他的不滿。 但我不會做同樣的事情，而是堂堂正正地採取符合我和客戶性格的方式。」並提到馬茲一直都是大都會的球迷，他也很喜歡待在那邊的時光，但最終仍決定做出對他和他的家人最好的選擇。

Rob Martin, the agent for Steven Matz, responds to Steve Cohen’s tweet: pic.twitter.com/dOHjYMPAyb — Mark Feinsand (@Feinsand) November 24, 2021

出身大都會的馬茲，效力6年後，於今年初被交易至藍鳥，創下生涯最佳，主投150.2局拿下14勝7敗，防禦率3.82成績，也成為各隊爭相網羅的對象。如今獎落紅雀，他也期待著能在新環境創下美好篇章。