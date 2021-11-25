MLB／昔日皇家牛棚三本柱 2015奪冠功臣戴維斯宣布退休

曾與「台灣之光」王建民在皇家時期是好戰友的知名終結者戴維斯(Wade Davis)，今透過球團宣布將高掛球鞋，結束13年的職業生涯。

現年36歲的戴維斯，生涯初登板於光芒，前三年以先發投手為主，但表現一般般，僅算能吃局數的「工作馬」，直到2014年轉為牛棚，才展現相當不錯的壓制力，54場出賽防禦率僅2.43。

不過2013年轉至皇家隊後，第一年又回到先發投手，只是繳出災難般的8勝11負與5.32防禦率後，皇家終於認清現實，再將他調回牛棚，並成功轉型成強力後援。

2014年戴維斯開啟生涯顛峰，出賽71場投了72局，送出109次三振，防禦率1.00，季末塞揚票選名列第8，並與赫雷拉（Kelvin Herrera）、霍蘭德（Greg Holland）組成皇家牛棚三本柱。2015年更上一層樓，整季防禦率是低於1的0.94，收下17次救援成功、18個中繼點，首次入選明星賽，同時獲得塞揚獎與年度MVP選票，尤其季後賽主投10.2局送出18次三振且無失分，拿下4次救援成功，是皇家奪得當年世界大賽冠軍的功臣之一。

在皇家連三年繳出佳績後，戴維斯2017年被交易到小熊，擔任終結者拿下32次救援成功後，隔年被洛磯重金挖角，簽下3年5200美元合約，當時寫下後援投手平均年薪之最，並且第一年就以43次救援成功拿下國聯救援王，只是這也是他生涯最後高峰，2019年突然成為發球機，出賽50場防禦率是突破天際的8.65，去年只出賽5場還是沒起色後遭到洛磯揮棄。

戴維斯本季以小聯盟約重返皇家力圖東山再起，可惜真的回不去了，出賽40場只拿下0勝3敗，防禦率高達6.75，最終自認生涯到了盡頭宣布退休，至此當年皇家牛棚三本柱只剩霍蘭德仍持續奮戰。