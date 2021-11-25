MLB／運動家簽下莊陳仲敖 隊史第四位台將
21歲右投莊陳仲敖今年在U23世界盃大展身手，運動家隊今天宣布簽下這名好手，成為隊史繼陳鏞基、潘志芳、王維中之後，第四位台灣球員。
目前就讀國立體大的莊陳仲敖以旅外為目標，先在今年3月的大專聯賽飆出生涯最快的154公里球速，入選世界盃中華隊後，也在9月前往墨西哥出賽，登板2場共投9.1局，送出14次三振，防禦率3.00，也展現153公里的火球。
莊陳仲敖6月曾前往美國舉辦測試會，雖有球隊表達興趣，但未達共識，U23世界盃各國好手雲集，大聯盟30支球團都有人到場觀察，陣仗不小，莊陳仲敖出發前就知道是投給國外球探看的最後機會，也在世界盃投出好表現。
運動家隊今天在官方推特公布，與來自台灣的莊陳仲敖簽約，歡迎這位來自花蓮縣豐濱鄉的阿美族好手加入。
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