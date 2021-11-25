史托林蹲捕先苦後甘 金手套之路曲折漫長

大聯盟的年終獎項發表完畢後，大谷翔平、哈波和亞瑞納多等人毫無疑問地出現，但卻有個默默無名的球員，和各大明星選手同列金手套獎，他就是海盜隊31歲的捕手史托林。

史托林的身材在捕手中鶴立雞群，六呎五吋的身高，和茂爾（Joe Mauer）、威特斯（Matt Wieters）等人並列大聯盟歷史上第二高的捕手。史托林的身高遺傳自爸爸，他父親凱文（Kevin Stallings）也有6呎5吋高，曾經是NCAA一級大學普度大學的籃球校隊，畢業後就直接進入傳奇教頭吉蒂（Gene Keady）的教練團，之後轉去另一位傳奇教練威廉斯（Roy Williams）在堪薩斯大學的團隊，後來在伊利諾州大、范登堡大學及匹茲堡大學共拿到479勝。史托林雖然沒跟著父親的腳步打籃球，反而選擇了棒球，但教練爸爸的教誨，卻超越運動種類，依舊影響了他。

史托林在北卡大學大一和大二兩季就是很出色的捕手，獲邀參加了菁英大學選手才能去的鱈魚角聯賽，他當時的室友是鼎鼎有名的哈維（Matt Harvey）。海盜隊在2012年選秀會第七輪選了他，但他到了26歲那年才升上大聯盟，而且在28天後就被下放。直到2018年六月他才回到匹茲堡，但上不到九十場比賽，2019年五月時，29歲的史托林又被放回3A的印第安那坡里斯。感覺他的生涯應該就是這種升降梯的節奏了，但轉機開始出現。

先是這年下半季海盜隊的捕手教練組柯瑪迪納（Jordan Comadena）和普林斯（Tom Prince）發掘了史托林的防守技巧，根據資深棒球作家蓋蒙斯（Peter Gammons），他們尤其對史托林與生俱來的投捕溝通能力印象深刻，而且這年他的打擊也開始開竅，.262/.325/.382的打擊三圍遠比前一年好，他們決定讓史托林和原本海盜的一號捕手迪亞茲（Elias Diaz）輪流上場。

海盜隊在2020年球季前找來前紅襪總管切林頓（Ben Cherington），來清除前任總管杭丁頓（Neal Huntington）留下的爛攤子。杭丁頓其實已經是很進步派的制服組了，還曾經啟發了『大數據逆轉力』（Big Data Baseball）這本書，但在他十三年任內，海盜隊只打進過三次季後賽，從沒拿下分區冠軍過。切林頓的第一步就是找來捕手出身，之前沒有總教練經驗的薛爾頓（Derek Shelton）來接手這支得砍掉重練的爛隊。

「我相信他有個教練爸爸，是個非常好的起點，」薛爾頓說他剛和史托林見面時，他很開門見山，「我講話講得很狠，我不知道他能不能承受，但經過某一次特別激烈的交鋒後，我知道他了解到，我只是要幫助他變更強。」

但一個已經30歲的捕手，生涯從未單季蹲超過八十場比賽，還有未來嗎？史托林自己承認：「我從小就知道，你比賽一開始就得馬上有好球。每一場比賽，每一天你都得學到你以前沒學過的教訓。」海盜隊在2020年賽季前，將迪亞茲釋出，把第一號捕手的位置直接給他，「他去年春訓時的積極態度，真的嚇到每個人。通常老將在春訓比賽時就是打完那幾局，然後就退場休息了。但史托林不止接補先發投手，他還會蹲那些通常遇不到的救援投手，就是那些七局後才上的投手。他會來找我們說：『我得跟貝德納（David Bednar，因馬斯葛洛夫的三方交易案而加入海盜）配配看。』這表示他得在賽前暖身，在牛棚和先發投手練投，然後一路蹲到貝德納上丘。」

他永不止息的學習熱情，讓他在這兩年突飛猛進。「你得知道有太多本領高強的打者了，」史托林說，「你解決掉亞瑞納多一次，但下次他再上場時，他就會調整，把球扎實擊中。對於個人，對於球隊，這都是得要學習去應付的。」

史托林最著名的絕活就是騙好球，根據FanGraphs的Framing數據，這兩季他的貢獻值排大聯盟第三，有名到大聯盟官方電視台還特別幫他拍專輯，說明他的接球手法，如何騙過主審。

今年他說他的學習重點在接球和擋球。史托林整個賽季蹲了892局，沒有出現任何一次捕逸，這是國家聯盟自從1975年的名人堂捕手班奇（Johnny Bench）後沒有發生過的事；他還擋下了94.8%的挖地瓜（在682次挖地瓜中只出現35次暴投）。去年他在金手套獎票選進入最後三位決選候選人；今年他更在強調進階數據的防守聖經獎拿下最佳捕手，而且他省下的分數和太空人隊的金牌游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）同燈同分，都替球隊守下21分，排名第二的捕手是克里夫蘭的賀吉斯（Austin Hedges），僅僅12分而已。此外FanGraphs的防守省分值和SABR的防守指數的兩種進階防守指標，史托林都高踞捕手第一名。不只有投票資格的教練和球員欣賞史托林，連進階數據都認可他的精英位置。

名人堂捕手班奇曾在1975年寫下整季無捕逸的紀錄，史托林在今年再次完成這項成就。 2020 Topps 球員卡

對於到31歲才不用再擔心先發位置的史托林來說，今年的金手套獎勵是『夢想成真』。明年他還可能繼續蟬聯海盜隊最老球員的頭銜，但勤學不倦的史托林是個教練的兒子，他知道怎樣推進自己的天花板。每天要學到以前沒學過的事，這個過程只是進行式。