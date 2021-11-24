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MLB／光芒隊大撒幣 遞出12年超級合約想綁法蘭柯
百大新秀榜首、光芒隊超級新人法蘭柯（Wander Franco）生涯只在大聯盟出賽70場，但光芒隊已打算遞出一張最高12年、2.23億美元（約台幣62億元）的破紀錄延長合約。
根據大聯盟官網報導，光芒隊即將與法蘭柯簽下的延長合約一共11年外加第12年的球團選擇權，金額從1.83億美元起跳，加上選擇權以及激勵獎金，可以達到最高2.23億美元。
另外ESPN記者帕桑（Jeff Passan）也透露，合約中的激勵獎金包括2028年起若獲得MVP票選前五名，可得到300萬美元，而合約中不包括拒絕交易條款。
光芒隊未宣布合約內容，而體檢也尚未通過，估計可能要到感恩節過後才會定案，若正式敲定，將是光芒隊史最大的一張合約，而且也是史上大聯盟資歷未滿一年球員的最大合約。
法蘭柯兩度獲選百大新秀第一，今年首次升上大聯盟，累積70場出賽，打擊率2成88，另有7發全壘打，還曾以連續43場上壘追平20歲以下連續最長場次上壘紀錄，美聯新人王票選排名第三。
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