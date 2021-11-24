MLB／年度最佳陣容出爐 大谷包辦兩獎史上第一人

大聯盟今天公布年度最佳陣容（All-MLB Team）名單，日籍好手大谷翔平同時獲選指定打擊及先發投手，是此獎自2019年頒發以來第一次。

年度最佳陣容由球迷（50%）、專家（50%）共同投票選出，區分為第一、第二隊，一隊有5名先發投手、2名後援投手、3名外野手以及包括指定打擊在內其他位置各1人。

大谷翔平今年2成57打擊率、46轟、100分打點以及26次盜壘的成績，獲選年度第一隊的指定打擊，官網還小小暗示了一下：「以投手來說相當不錯。」

因為在後續的第二隊名單中，大谷的名字又出現一次，這次位在先發投手中，與弗里德（Max Fried）、高斯曼（Kevin Gausman）、惠勒（Zack Wheeler）、烏力亞斯（Julio Urias）並列。

至於第一隊的五名先發投手則是薛則（Max Scherzer）、柏恩斯（Corbin Burnes）、布勒（Walker Buehler）、瑞伊（Robbie Ray）、柯爾（Gerrit Cole），其中柏恩斯、瑞伊是今年塞揚獎得主。

大谷翔平是第三位獲得此獎的日本球員，去年達比修有獲選先發投手年度第一隊，前田健太則是第二隊；而大谷在日職時期曾於2016年的最佳九人兼指定打擊獎，同時獲選最佳投手及指定打擊。