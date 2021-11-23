日職／大聯盟77轟洋砲掃逆轉兩分彈 養樂多先搶第2勝

養樂多隊兩度落後成功扳回，洋砲桑塔納（Domingo Santana）7局下敲出逆轉兩分砲，成為決定勝負的一棒，養樂多終場以5：4擊敗歐力士隊，在「日本一」取得2勝1敗。

兩隊在前兩戰各取1勝，第3戰先發投手由歐力士的田嶋大樹遭遇養樂多的小川泰弘，田嶋投4.1局僅被敲2安打、失1分，小川則是先發6局被敲5安打、失3分（責失2分），兩人都無關勝敗。

3局上宗佑磨在滿壘時敲出安打，先幫歐力士打回1分，但也在5局下賠掉分數，中村悠平在滿壘時掃出安打，先帶有2分打點，宗佑磨的失誤再奉送1分，養樂多反倒取得3：1領先。

歐力士續有攻勢，第6局杉本裕太郎敲出追平兩分砲，第7局吉田正尚揮出超前二壘打，比分改寫為4：3，歐力士此役第二度取得領先，但下個半局就葬送，吉田凌登板先被青木宣親敲出安打，兩出局後挨了桑塔納的兩分砲，吉田凌也承擔敗投。

桑塔納在大聯盟出賽7季，累積77發全壘打，去年還在印地安人隊出賽，與台將張育成是隊友，今年首度挑戰日本職棒，例行賽繳出2成90打擊率、19轟，今天也在日本大賽以長程砲火為球隊鎖定勝利。