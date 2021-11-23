聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／大聯盟77轟洋砲掃逆轉兩分彈 養樂多先搶第2勝
養樂多隊兩度落後成功扳回，洋砲桑塔納（Domingo Santana）7局下敲出逆轉兩分砲，成為決定勝負的一棒，養樂多終場以5：4擊敗歐力士隊，在「日本一」取得2勝1敗。
兩隊在前兩戰各取1勝，第3戰先發投手由歐力士的田嶋大樹遭遇養樂多的小川泰弘，田嶋投4.1局僅被敲2安打、失1分，小川則是先發6局被敲5安打、失3分（責失2分），兩人都無關勝敗。
#テレ朝 で生中継中❗️❗️#いざ日本一 で生Twitter実施中— テレビ朝日野球《公式》 (@tvasahibaseball) November 23, 2021
７回裏⚾️#サンタナ の逆転２ランホームラン⚔️#いざ日本一 #ヤクルト #swallows #オリックス #Bs2021 #日本シリーズ #SMBC日本シリーズ2021 pic.twitter.com/ZhXCfg4wWD
3局上宗佑磨在滿壘時敲出安打，先幫歐力士打回1分，但也在5局下賠掉分數，中村悠平在滿壘時掃出安打，先帶有2分打點，宗佑磨的失誤再奉送1分，養樂多反倒取得3：1領先。
歐力士續有攻勢，第6局杉本裕太郎敲出追平兩分砲，第7局吉田正尚揮出超前二壘打，比分改寫為4：3，歐力士此役第二度取得領先，但下個半局就葬送，吉田凌登板先被青木宣親敲出安打，兩出局後挨了桑塔納的兩分砲，吉田凌也承擔敗投。
桑塔納在大聯盟出賽7季，累積77發全壘打，去年還在印地安人隊出賽，與台將張育成是隊友，今年首度挑戰日本職棒，例行賽繳出2成90打擊率、19轟，今天也在日本大賽以長程砲火為球隊鎖定勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言