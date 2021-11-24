傳統vs.進階數據 從國聯塞揚獎看票選思維的改變

2021賽季塞揚獎得獎名單出爐，國聯前3名候選者競爭相當激烈，票數經加權後果真相差無幾，最終由釀酒人隊王牌柏恩斯（Corbin Burnes）以151的積分略勝費城人惠勒（Zack Wheeler）的141分，笑納生涯首座塞揚獎殊榮，也成為史上最少局數（167局）獲得塞揚獎的先發投手。對此有不少國內外球迷質疑：論貢獻度柏恩斯怎麼都不及勞苦功高、吃下213.1局的惠勒，能得獎實在少了點說服力。此文將也從票選者角度探討投票者思維在近年的改變。

要了解如何選出最佳投手，就該從塞揚票選機制開始說起，塞揚票選是由由全美棒球記者協會（BBWAA）中的30人投票選出，其中不乏知名的棒球記者及作家，各別名列心目中前五人選，加權分別為第一名7分、第二名4分、第三名3分、第四名2分、第五名1分，最後換算為積分比序決定。

littlenosejiang／製表

惠勒佔有局數上的絕對優勢，213.1局的投球中送出國聯最多的247次三振，自責分率（ERA）2.78、投手獨立防禦率（FIP）也是夠水準的2.59、每9局三振次數（K/9）也來到生涯新高的10.42，勝場貢獻值（WAR）7.3，3場完投、2場完封更是讓人印象分數大增，種種數據拿到任何時代都是塞揚獎的有力競爭者。

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至於柏恩斯則是統御了所有進階數據的比項，包括繳出歷史僅次於1999年「神右」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的FIP 1.63、被堅實擊球比率（Barrel%）3.1%、三振率（K%）35.6%、預期加權上壘指數（xwOBA）.218，且在僅167的投球局數中繳出7.5的WAR，綜觀來看，惠勒明顯有累積數據上的優勢，柏恩斯則在面對打者時展現足以留名歷史的宰制力。

最終拿下塞揚獎的是柏恩斯，那麼問題來了，難道這些棒球記者及作家們都認為這樣的優勢足以彌補他與惠勒的46.1局差距嗎？

之所以在上述提到票選規則，就是希望球迷們也能從中分析這些專家們的投票思維，從公佈的投票結果可以看出，兩位領頭羊都拿到12張第一名選票，真正決定勝負關鍵的反而是第二名選票——柏恩斯拿下14張、惠勒則拿下9張，這也讓前者最終以10分之差抱走獎項，除了是2010年後國家聯盟史上最接近的積分紀錄，也是自1981年以來第一次有2名球員獲得同等數量的第一名選票。

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由結果可知，兩種論點各有擁護者，有投票者認為投手對上打者的壓制力更勝於累積數據，也有人認為累積數據是最能看出投手貢獻多寡的最直接指標，今季柏恩斯與惠勒恰巧形成了2個極端，儘管局數、三振數仍是這些專家們的判斷基準，且雙方得票接近。有國內外網友將這次競爭形容為進階數據派與傳統數據派的對決，但筆者認為該敘述仍存在瑕疵，畢竟進階數據的存在就是為了彌補傳統數據的不足而產生，當有了好的數據佐證一位球員的實力，為何又要用相對較差的數據來打臉自己？顯然在2021年的現在，有越來越多的專家願意參採進階數據，這在未來不論是對球員綜合實力的評價、合約的商討都是好的趨勢。

每年季末的MVP、塞揚獎票選，除了能嘉獎球員在一整個球季的傑出表現，同時也象徵著當下時代對球員的評價，當我們把今年的累計成績拋給2010年以前的評審，獲得國聯塞揚獎的很有可能會變成拿下20勝的烏利亞斯（Julio Urias），我們從這些專家的票選中體會時代的改變，接受更能體現球員實力的數據，筆者也樂於見到柏恩斯獲獎的結果，畢竟光從官網提供的傳統數據來看，是無法了解他今天能脫穎而出的關鍵，有助於棒球迷試著推開進階數據的大門，進一步剖析現代棒球的思維。