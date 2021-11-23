MLB／各隊搶柯瑞亞 落魄內野手嗆：騙子不配3億美元

游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）目前仍為自由市場上最具有吸引力的球員之一，然而當各隊絞盡腦汁設法想搶下這名27歲狀元的同時，目前在大聯盟已無人問津前巨人二壘手葛奈特(Scooter Gennett)站出來痛斥一頓，表示不明白為何大家會極力爭取一名靠作弊拿冠軍的球員。

大聯盟在去年證實，太空人在2017、2018年球季例行賽和季後賽期間，非法使用攝影系統偷取暗號，因此儘管他們在2017年贏得總冠軍，也被認定是靠作弊贏球，最後太空人老闆也開除總經理魯諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（AJ Hinch），不過值得注意的是，沒有一位球員在此作弊醜聞中得到逞罰。

事實上這也是葛奈特暴怒的原因，也就是大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）並沒有祭出球員任何懲處，因為大部分的球員在此作弊事件中其實都是清白的，話雖如此，葛奈特仍對於這樣的裁定感到相當失望。

昨天他在推特上寫下，「即將讓一個不應該打棒球的騙子得到一份3億美元的合約，這個聯盟真的腐敗了，大家想知道為什麼我寧願呆在家里也不願出現在大聯盟的體育場，就是因為這樣的情況在發生，如果他有靈魂,，就該把他的 3 億全部捐給那些當時被他毀掉的球員。」