MLB／各隊搶柯瑞亞 落魄內野手嗆：騙子不配3億美元

游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)目前仍為自由市場上最具有吸引力的球員之一,然而當各隊絞盡腦汁設法想搶下這名27歲狀元的同時,目前在大聯盟已無人問津前巨人二壘手葛奈特(Scooter Gennett)站出來痛斥一頓,表示不明白為何大家會極力爭取一名靠作弊拿冠軍的球員。

大聯盟在去年證實,太空人在2017、2018年球季例行賽和季後賽期間,非法使用攝影系統偷取暗號,因此儘管他們在2017年贏得總冠軍,也被認定是靠作弊贏球,最後太空人老闆也開除總經理魯諾(Jeff Luhnow)和總教練辛區(AJ Hinch),不過值得注意的是,沒有一位球員在此作弊醜聞中得到逞罰。

事實上這也是葛奈特暴怒的原因,也就是大聯盟主席曼佛瑞(Rob Manfred)並沒有祭出球員任何懲處,因為大部分的球員在此作弊事件中其實都是清白的,話雖如此,葛奈特仍對於這樣的裁定感到相當失望。

昨天他在推特上寫下,「即將讓一個不應該打棒球的騙子得到一份3億美元的合約,這個聯盟真的腐敗了,大家想知道為什麼我寧願呆在家里也不願出現在大聯盟的體育場,就是因為這樣的情況在發生,如果他有靈魂,,就該把他的 3 億全部捐給那些當時被他毀掉的球員。」

@mlb about to let a cheater who shouldn’t be playing baseball get a 300 million dollar contract. The big leagues is broken. And people wonder why I’d rather be at home then in a big league stadium. If he had a soul he’d give all 300 million to all the players careers he ruined.