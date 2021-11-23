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MLB／盼留下原班人馬下季再戰 巨人簽回主力先發投手

聯合新聞網 / 綜合報導
德斯克拉法尼。 法新社
德斯克拉法尼。 法新社

今年賽季儘管巨人止步於國聯分區系列賽，但在例行賽中拿下全聯盟最多107勝並寫下許多紀錄的事實仍不能抹滅，因此在休賽期間巨人試圖留下原班人馬，根據美媒報導，球團確定以3年3600萬簽回先發投手德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani），另外也即將和另一名先發伍德（Alex Wood）達成續約共識。

31歲的德斯克拉法尼在去年底以1年600萬加盟巨人，今年表現相當不俗，共投167.2局，繳出13勝7敗、152K、防禦率3.17的成績，至於30歲的伍德則同樣在賽季前以1年300萬投靠巨人，最終寫下10勝4敗、防禦率3.83的表現。

談到德斯克拉法尼，巨人營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）表示，「顯然他今年在隊上的表現相當亮眼，除了從他的個人數據上能看出來之外，在他先發的比賽中我們戰績為 21勝10敗，所以一旦讓他接管球賽，我們就有很大的機會取得勝利，這是最重要的。」

在迎回德斯克拉法尼後，巨人下一個目標就是留住伍德，根據消息指出，球團正在與伍德敲定2年超過2000萬的合約。

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