MLB／E-Rod談加盟老虎理由 薪水和好友「卡布」成轉隊關鍵

前紅襪投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）下季確定換新東家，他已和老虎簽下一張5年7千7百萬合約，日前被問到轉隊理由究竟為何，E-Rod給出兩個很實在的理由。

這名左投從2015年加入紅襪，2019年投出生涯年，單季拿下19勝6敗、投203.1局、防禦率3.81、送出213K，然而上個賽季E-Rod因確診新冠肺炎決定退賽，今年重返賽場後，繳出13勝8敗、4.74防禦率、投出157.2局祭出185K的成績。

本賽季結束後，E-Rod正式成為自由球員，而老虎端出一份5年7700萬非常有誠意的合約，相比之下紅襪給出的1840萬頓時黯然失色，E-Rod面對媒體訪問時也大方承認兩份合約給出的薪水差距，的確成為他選擇離隊的一大因素。

E-Rod坦言，「我就跟你們誠實說吧，你們會選18還是77?我也沒有再和他們討論多少年之類的，我知道他們希望我回去，但現在是我離開並展開新生活的時候了。」

至於加入老虎的另一原因，E-Rod表示因為隊上有一位他的摯友，也就是38歲未來準名人堂成員卡布雷拉（Miguel Cabrera），兩人皆來自委內瑞拉，而顯然老虎這次能成功網羅E-Rod，卡布雷拉扮演遊說的角色功不可沒。

E-Rod透露，「這支球隊其中一個特別之處就在卡布雷拉，我們是很好的朋友，他一開始聯繫我和我解釋關於底特律的一切，接著又和我分享很多關於這個團隊的事情，以及問我是否願意成為他們的一員。」