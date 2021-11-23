MLB／克里夫蘭五屆明星守護神 因新冠病毒併發症告別人世

前克里夫蘭守護者（暫譯）王牌終結者、入選五屆明星賽的瓊斯（Doug Jones），稍早被宣布因新冠病毒所引起的併發症去世，享年64歲。

瓊斯在大聯盟的16年職業生涯中，曾效力過7支不同球隊，其中在當時仍名為印地安人的表現最為突出，事實上瓊斯能有日後的成就，應該要感謝印地安人曾經願意在他身上賭一把。

瓊斯在大聯盟初登板是於1982年效力釀酒人，然而當時他的投球相當不穩，防禦率場場飆升，無奈只好回到小聯盟訓練，4年後由於當時印地安人急需投手，再加上看上瓊斯的潛力，決定把他帶進球隊培養，而這次實力養成計畫顯然相當成功，瓊斯日後不但成為五屆全明星，更是300救援俱樂部的成員。

在球團的訓練下，瓊斯將原本最大的弱點「球速太慢」轉化成最強的利器，教練告訴他，「既然投不快，那倒不如投得更慢，慢到讓打者揮不到」。

1988年瓊斯在新球季破繭而出，繳出防禦率2.27、37次救援成功的賽季，最終在印地安人留下129次救援是隊史第3多。