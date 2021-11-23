MLB／陳偉殷後首端5年合約 馬林魚欲綁新魚王

今年投出15敗賽季，馬林魚隊26歲右投阿坎塔拉（Sandy Alcantara）的功績仍獲得球隊肯定，消息指出雙方即將完成5年合約，總金額可能在5500萬美元以上，成為台灣左投陳偉殷之後，首位讓馬林魚端出5年合約的投手。

阿坎塔拉本季共先發33場，並列大聯盟最多，吃下205.2局，繳出9勝15敗、防禦率3.19，他是馬林魚近9年來唯一單季突破200局的投手。

阿坎塔拉今年年薪僅63萬美元，首度取得薪資仲裁資格，他要到2025年才會成為自由球員，消息指出，馬林魚已與他接近談妥5年合約，保障薪資將在5500萬美元以上。

馬林魚在2017年冬天瘋狂出清，其中一筆交易是以外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）向紅雀換來阿坎塔拉，而阿坎塔拉在2019年入選明星賽，近兩年都扛下開幕戰先發，如今看來是為馬林魚打下重建基石的交易案，

若這筆合約底定，阿坎塔拉的身價可在隊史投手合約坐三望二，目前隊史最大投手合約為陳偉殷的5年8000萬美元，其次為伯利（Mark Buehrle）的4年5800萬美元。