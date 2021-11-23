MLB／禁藥球星參戰名人堂票選加2人 運動畫刊：史上最具爭議

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
David Ortiz。 法新社
David Ortiz。 法新社

2022年棒球名人堂票選表單，已在本周寄抵有投票資格的全美棒球記者協會（BBWAA）成員手中，「運動畫刊」喻今年名單恐怕是史上最具爭議的一次，生涯曾因使用禁藥遭到禁賽的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodríguez），以及曾涉禁藥傳聞的歐提茲（David Ortiz），都首度符合票選資格。

本屆票選名單共有30人，其中13人為退役滿5年首度取得候選資格，除了A-Rod和歐提茲外，還有哈沃德（Ryan Howard）、林瑟肯（Tim Lincecum）、塔薛爾拉（Mark Teixeira）、克勞佛（Carl Crawford）、派柏本（Jonathan Papelbon）等人。

運動畫刊點名A-Rod、歐提茲，以及今年都邁入最後1年叩關資格的席林（Curt Schilling）、邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）、索沙（Sammy Sosa），都來自棒壇最具爭議的禁藥年代，生涯曾捲入禁藥醜聞，或曾因用藥遭到禁賽。

席林去年取得71.1%得票率，僅差16票越過75%的入選門檻，他在9度落選後氣噗噗要求名人堂將自己從票選名單除名，但未獲理會，今年繼續出現在票選名單上，也被視為有機會低空飛過門檻。

本屆票選以郵戳為憑收件到12月31日，結果將在明年1月31日揭曉。

歐提茲 A-Rod

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