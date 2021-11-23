MLB／重返巔峰即退役 波西奪東山再起獎成選手生涯最後點綴

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
金鶯隊抗癌鬥士曼西尼成為今年美聯東山再起獎得主。圖／取自大聯盟官方推特
金鶯隊抗癌鬥士曼西尼成為今年美聯東山再起獎得主。圖／取自大聯盟官方推特

大聯盟今天公布東山再起獎得主，美聯由金鶯隊抗癌鬥士曼西尼（Trey Mancini）獲獎，國聯則是巨人隊鐵捕波西（Buster Posey），而波西已在日前宣布球員生涯畫下句點，形成甫再起即退役的罕見狀況。

曼西尼在2019年敲出35轟，但隔年在春訓時被診斷出罹患大腸癌3期，因為抗癌治療而缺席整季，今年復出賽場，繳出生涯第4個20轟賽季，全年貢獻21轟、142安打、71分打點。

打出東山再起賽季，曼西尼終抱持樂觀、正面的態度，他在季中的訪談曾提到，「回顧我的生涯，癌症就只是讓我進入傷兵名單的一次傷勢，我會如此看待。」然而他在今天領獎時坦言，得知罹癌時，「我知道我很有可能無法再打棒球。」

波西的2020年同樣留白，他在球季開打前夕，因為家中剛領養雙胞胎女兒，面臨新冠賽季的高風險，決定不打、放棄全季薪水，今年重返賽場打出生涯的另一波高峰，以3成04打擊率斬獲120安、18轟、56分打點，從2019年打擊率僅2成57的低點成功反彈。

波西今年率巨人打出107勝的大聯盟最佳戰績，但球季後斷然宣布退休，選擇多花時間陪伴家人，華麗轉身告別賽場，這座東山再起獎成為選手生涯的最後一枚點綴。

巨人隊鐵捕波西成為今年國聯東山再起獎得主。圖／取自大聯盟官方推特
巨人隊鐵捕波西成為今年國聯東山再起獎得主。圖／取自大聯盟官方推特

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