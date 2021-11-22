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MLB／「日職現役最強打者」鈴木誠也 入札競標明開跑

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟官網報導，日職廣島鯉魚隊明星外野手鈴木誠也的入札競標將於明天開跑。 歐新社
大聯盟官網報導，日職廣島鯉魚隊明星外野手鈴木誠也的入札競標將於明天開跑。 歐新社

據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）報導，日職廣島鯉魚隊明星強打棒鈴木誠也的入札競標將於明天開始，大聯盟所有球隊都可前去協商、爭取。不過，大聯盟勞資協議的僵局也可能成為鈴木誠也挑戰大聯盟的絆腳石。

廣島球團上週表示，入札資料各方面都已準備就緒，本週他們正式向大聯盟提出申請，今日大聯盟也已通知各球團，明早開始鈴木誠也將有30天的時間與各球團交涉，也就是當地時間12月22日下午5點截止簽約，若未能在這段期間內達成協議，就確定入札失敗。

現年27歲的鈴木誠也9年日職生涯都待在廣島，今年他出賽132場敲出138支安打，另貢獻38轟、88打點，不僅打擊率.317是央聯最高，上壘率、長打率也都領先群雄，OPS高達1.072，也難怪被稱作「日職現役最強打者」。

大聯盟官網提到，鈴木誠也在日職9年共敲182轟，入選過5次全明星，代打日本國家隊出戰過2017年世界棒球經典賽和今年東京奧運，並在2019年世界棒球12強賽獲選MVP，海曼也點名遊騎兵、大都會將可能積極網羅鈴木誠也。

不過，大聯盟的勞資協議將於美東時間12月1日的晚間11點59分到期，屆時若球團老闆和球員工會無法在此期限前達成新版協議，大聯盟將面臨封館。《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）就報導，鈴木誠也在封館期間無法和球團簽約，因此如果真的面臨封館，只能待新版勞資協議達成後才能恢復協商，而封館期間的天數將不納入鈴木誠也的30天議約時間。

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