MLB／洋基中外野告急 老將成自由球員、「玻璃人」傷不停

洋基將季後補強重心放在游擊防線，但不可諱言地，中外野也是洋基球團必須面對的問題。畢竟洋基上個球季的中堅手希克斯（Aaron Hicks）有傷在身，導致出賽場次大幅減少，老將賈納（Brett Gardner）則成為自由球員，未來中外野防區究竟該依賴誰，成為洋基在這個休賽季得解決的課題之一。

效力洋基長達14年的賈納，合約附帶明年230萬美元（約新台幣6391萬元）的球員選擇權及718萬美元（約新台幣1億9952萬）的球團選擇權，但雙方都無意執行，也讓賈納成為自由球員。而據《紐約郵報》報導，賈納的經紀人表示，賈納希望明年能繼續當球員，但是否重返洋基仍未定論。

除賈納外，洋基陣中還有一名專職中堅手希克斯，不過這位著名的「玻璃人」在2019年初與洋基簽下7年7000萬美元（約新台幣19億4554萬元）合約後就不斷受傷，今年5月也因手腕傷勢整季報銷，19年至今共只出賽145場，明年的健康狀態與打擊狀況十分堪憂。

洋基隊專職中堅手希克斯。 美聯社

洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）對此坦言，希克斯難以健康的度過整個球季：「有尋找中外野手的可能性，因為很顯然地，Aaron有過不少傷病史。」不過他也提到，健康時的希克斯的確能替球隊貢獻：「我們知道健康時的Aaron是什麼樣的球員，他只是沒有辦法為我們在場上奮戰，就讓我們繼續看下去。」

對洋基而言，中外野防區的不確定性使得明星外野手馬堤（Starling Marte）成為可能的補強人選，他在今年賽季繳出.310打擊率、55分打點、47次盜壘成功，OPS0.841也是個人生涯第二高。

不過，凱許曼並未把中外野手的問題放在第一位，他說：「我們將大部分注意力放在游擊手，但也還是會去跟捕手、一壘手與中外野手談。」