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MLB／比誰都重要 天使頒發年度最佳翻譯給大谷身邊的男人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
天使隊肯定大谷翔平翻譯水原一平的貢獻，頒發「年度最有價值翻譯」獎項。圖／取自天使官方推特
天使隊肯定大谷翔平翻譯水原一平的貢獻，頒發「年度最有價值翻譯」獎項。圖／取自天使官方推特

天使隊日籍球星大谷翔平今年以「二刀流」打出年度MVP賽季，球團沒有忘記他身邊的那個男人，今天透過官方社群網站頒發年度最有價值翻譯獎給水原一平，留言寫著：「這座獎確實存在我們內心，這是比什麼都重要的。」。

大谷本季是旅美第4季，水原從在火腿時期擔任洋將翻譯，到後來跟隨大谷赴美發展，一路陪伴、協助他在大聯盟發光。今年大谷打出爆炸性成績，水原整季下來也吸引了不少話題，包括在明星周全壘打大賽為他蹲捕。

運動畫刊也曾專文報導翻譯點滴，其中最大篇幅提及水原，描述他不僅陪伴大谷在場內、外的大小事，也因他的訓練課表與別人不同，有時遇到沒有傳接對象時，水原也會上陣陪他傳接，他也感念說：「我一直都記得，我有多幸運可以站在這個位置。」

上周年度獎項逐一頒布，大谷無意外帶回美聯年度MVP，且是全票當選風光至極，今天天使球團也頒出特別獎項，自行宣布當選水原為年度最有價值翻譯。

天使 大谷翔平

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