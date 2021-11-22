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MLB／日本政府欲頒國民榮譽獎 大谷翔平自認「太早」婉拒

中央社 / 東京22日綜合外電報導
大谷翔平獲得大聯盟美聯年度MVP殊榮，日本政府有意頒發「國民榮譽獎」，被他婉拒。 路透
大谷翔平獲得大聯盟美聯年度MVP殊榮，日本政府有意頒發「國民榮譽獎」，被他婉拒。 路透

旅美日籍球星大谷翔平以投打「二刀流」亮眼表現甫獲美國職棒大聯盟MLB年度美聯MVP，日本政府有意錦上添花頒發「國民榮譽獎」，不過大谷認為這對他來說「太早」，予以婉拒。

效力於洛杉磯天使的大谷翔平，日前獲得美國聯盟年度最有價值球員獎（MVP），成為繼2001年的鈴木一朗後，史上第2位獲得這項大獎的日本球員。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府正研擬以某種形式向大谷表達祝賀之意，內閣官房長官松野博一今天上午在記者會上表示，日前曾詢問大谷是否願意接受「國民榮譽獎」。

不過，大谷回應，「對我來說太早了，這次請容我拒絕」。

松野說，日本政府認為，大谷的表現值得國民榮譽獎的肯定，但也理解大谷想要集中精神、挑戰更好表現的強烈心情；政府將與國民共同期待大谷未來能更加活躍。

讀賣新聞報導，過去日本政府也曾有意頒發國民榮譽獎給鈴木一朗，不過鈴木也予以婉拒。

根據日本內閣府官網介紹，國民榮譽獎是由日本首相頒發的獎項之一，用於表揚廣受國民敬愛、有顯著功績可帶給社會光明希望者。

首位獲獎者是締造全壘打世界紀錄的職棒選手王貞治；過去獲頒國民榮譽獎者，包括在冬季奧運男子花式滑冰2連霸的羽生結弦、日職巨人隊終身名譽教練長嶋茂雄、前旅美球星「哥吉拉」松井秀喜、導演黑澤明、國民歌后美空雲雀等人。

大谷翔平 鈴木一朗

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