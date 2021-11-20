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MLB／洋基40人名單大洗牌 27歲重砲被DFA最讓人意外

聯合新聞網 / 綜合報導
弗雷瑟曾是洋基期待的大物，可惜這兩年打擊下滑太快，最終球團失去了耐心。 美聯社
弗雷瑟曾是洋基期待的大物，可惜這兩年打擊下滑太快，最終球團失去了耐心。 美聯社

洋基今日清出40人名單空間，除了為自由市場簽約作準備，也確保農場新秀，不會因規則五選秀制度被搶走。而佛雷瑟（Clint Frazier）、歐多（Rougned Odor）、韋德（Tyler Wade）三人就因此遭到指定讓渡被捨棄，將另尋東家。

洋基先是把投手牛棚投手尼爾森（Nick Nelson）和捕手桑茲(Donny Sands)交易到費城人隊來換取2名小聯盟新秀。為了讓更具潛力的新秀有表現機會，洋基也將多名球員指定讓渡(DFA)，以便清出40人名單，其中重砲佛雷瑟出現在名單上最令人驚訝。

佛雷瑟過去是洋基農場大物，過去兩年一度有亮眼表現，先是在2019年出賽69場，敲出12轟、38分打點成績，寫下生涯新高，隔年縮水賽季也在39場出賽擊出8發全壘打。可惜本季陷入大低潮，因暈眩症怪病讓他更打不到球，糟糕的外野守備判斷也常被批評，洋基最終失去耐心。

另外季前被遊騎兵被交易到洋基的「拳王」歐多，出賽多達102場只有2成02打擊率、15轟成績，唯一的優點是目前大部分薪水還是由遊騎兵負擔。至於26歲的韋德，雖然本季出賽103場，創下生涯新高，但長打能力未有起色，五年來只繳出6轟，即使有工具人特質，但他已沒有下放權又面臨薪資仲裁年，自然沒有續留必要。

最後媒體也指出，有些球員還能留在隊上，似乎令人有些不解，像是2018曾在新人王票選第二的安多哈(Miguel Andújar)，他在肩膀手術後就找不回原有的打擊手感，本季也受手腕傷勢困擾僅出賽了45場。至於後援大將布里頓(Zack Britton)日前已動了TJ手術，明年有很大機率整季報銷，成名副其實薪水小偷，似乎也沒有必要放在40人名單。

在這些異動後洋基確實在40人名單清出了空間，為他們們投入自由市場搶大咖做準備；至於被指定讓渡的球員只能另尋出路，或是接受下放小聯盟。。

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