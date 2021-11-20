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MLB／大谷奪MVP翻譯水原一平感性祝賀 達比修有按讚
天使二刀流大谷翔平不負眾望拿下美聯MVP，和大谷經歷許多風風雨雨、培養出革命情感的翻譯水原一平，也在IG感性表示，很榮幸能參與這段偉大的旅程，而同鄉的達比修有也加入按讚行列。
水原是在火腿隊擔任洋將翻譯時遇見年僅18歲的大谷，隨後也跟著大谷前往天使征戰，除了擔任貼身翻譯外，還會在休賽期間擔任陪練員，幫大谷練投接球。本季最讓人津津樂道的是，他在大谷參加全壘打大賽時擔任捕手，是大谷旅美之旅不可或缺的角色。
一路上陪伴著大谷成長的水源，在大谷全票通過獲選MVP後，也發文祝賀這名好友獲得偉大榮耀，「這是一段多麼美好的旅程，恭喜我的兄弟！不過這僅是開始，讓我們一起朝著拿下冠軍戒指目標邁進吧。」
最後水原一平再感性補上，「謝謝你讓我成為這個偉大旅程的一部分」，並寫標籤2021美聯MPV(#2021ALMVP)。
有趣的是這僅是水原一平IG第3篇貼文，卻已有2.3萬粉絲，此貼文至目前為止獲得高達1.5萬顆愛心與588則留言，按讚者也包括同在大聯盟打拼的日籍同鄉達比修有！
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