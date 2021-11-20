MLB／喜歡多功能 紅襪想再網羅工具人泰勒

超級工具人泰勒（Chris Taylor）本季拒絕道奇提出的合格報價，投入自由市場試水溫，他多元的守備能力也引起不少球隊關注。消息傳出，陣中已有同是工具人屬性赫南德茲（Enrique Hernández）的紅襪隊一試成主顧，有意再網羅泰勒，加強內野陣容深度。

據報導指出，紅襪在上季簽下道奇不要的赫南德茲（Enrique Hernández），原意是要補強二壘防區，不過最後他主守中外野也收到不錯的成效，更在今年季後賽多次扮演關鍵功臣，率紅襪過關斬將。紅襪當然希望能如法炮製，再簽下一名擁有多功能性的球員，而最適合的人選非泰勒莫屬。

若紅襪簽下泰勒，可為明年合約到期的波賈茲 (Xander Bogaerts)把關的游擊位置買保險，同時增加內外野調度空間。此外先前也有消息傳出，他們也對自由市場上五大游擊手之一的巴耶茲（Javier Báez）有興趣。

工具人角色當好當滿的泰勒，今年賽季為道奇守過二壘、三壘、游擊以及外野等多個位置，儘管明星賽後陷入低潮，但進入季後賽後展現十足多功能性，打擊也回溫有多次關鍵一擊，其中國聯冠軍賽第五戰單場三響砲最讓人印象深刻。

今年首度入選明星賽的泰勒，敲出20轟、0.254打擊率及0.782 OPS，正巧與紅襪赫南德茲的20轟，0.250打擊率、0.786 OPS很類似。兩人就連季後賽數據也像複製貼上，各在11場季後賽繳出高達1.202 OPS和1.260 OPS。

赫南德茲本季季前是與紅襪簽下2年1400萬美元合約，預期泰勒有機會以此為基準拿到年限更長，金額也更高的合約，若他真的加入紅襪，兩人將繼道奇後再次成為隊友。