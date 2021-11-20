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MLB／不祥之兆？剛更名為守護者 招牌就砸了

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
印地安人正式更名為「守護者」，但剛掛上去的新招牌馬上落地、砸毀。 美聯社
印地安人正式更名為「守護者」，但剛掛上去的新招牌馬上落地、砸毀。 美聯社

克里夫蘭印地安人隊今天正式啟用新隊名「守護者」，相關名稱全數更新，球場商品部也在整修後重新營業，不料剛掛上去的新招牌馬上落地、砸毀，一旁路人直呼：「這是不祥之兆。」

近期種族平權的聲量漸長，印地安人（Indians）這個使用超過1個世紀的隊名，被批評影響美國原住民形象，因而走入歷史，在今年更名為守護者（Guardians）。

印地安人新隊名招牌原貌。 法新社
印地安人新隊名招牌原貌。 法新社

球場商品部配合更名暫停營業，在今天重新開幕，店外掛上帶有新隊名的招牌，不料開幕約30分鐘後，招牌就連同外牆一部分一起掉落，砸得七零八落，「守護者」名稱也掉了出來，所幸並未砸到人。

更名為守護者的商品依舊受到球迷歡迎，當地時間早上6：30就有人開始在門口排隊，到開幕前約聚集了100人，守護者隊商品部主管福克斯（Karen Fox）表示：「這有點超乎預期，就像是今天有比賽一樣的人潮。」

印地安人

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