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MLB／「雷神」加盟天使 期待與大谷翔平強強聯手
「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）離開大都會隊、落腳天使隊，他也點名期待與眾多隊友合作，名單中當然少不了大谷翔平，辛德賈德說：「期待和翔平組成前兩號先發。」
辛德賈德決定加盟天使隊，要從一場三小時的晚餐說起，天使隊總管梅納西（Perry Minasian）飛到紐約，與辛德賈德及他的經紀人共進晚餐，暢談對辛德賈德以及天使隊的規劃。
作為擁有實績的投手，辛德賈德即使近2年因韌帶重建手術，只投了2局，但依然收到不少球隊邀約，其中不乏複數年合約，但他選擇與天使隊簽下一年、2100萬美元合約。
辛德賈德說：「我跟梅納西聊過後，這是個不用動腦的選擇，對於如何讓我回到2015、16以及18年的水準，他有很詳細的計畫，我100%信任，這能讓我保持健康，並且綻放出真正的潛力。」
計畫其中一環就是天使隊現有的六人輪值，為了配合大谷翔平的「二刀流」出賽，必須在先發輪值增加人手，也正好讓辛德賈德的術後第一個完整球季，能夠確定不會在局數上有太大負擔。
辛德賈德也很期待跟大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）、瑞登（Anthony Rendon）、瓦許（Jared Walsh）等人合作，「我認為我能找回過去的自己，與翔平組成前兩號先發，想到天使隊就想到他們的攻擊火力，我想只是在先發投手缺了塊拼圖，我希望自己能夠符合這個角色。」
The Angels have agreed to terms on a one-year deal with RHP Noah Syndergaard. pic.twitter.com/BBs7irtvUj— Los Angeles Angels (@Angels) November 17, 2021
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