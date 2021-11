MLB／「雷神」加盟天使 期待與大谷翔平強強聯手

「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)離開大都會隊、落腳天使隊,他也點名期待與眾多隊友合作,名單中當然少不了大谷翔平,辛德賈德說:「期待和翔平組成前兩號先發。」

辛德賈德決定加盟天使隊,要從一場三小時的晚餐說起,天使隊總管梅納西(Perry Minasian)飛到紐約,與辛德賈德及他的經紀人共進晚餐,暢談對辛德賈德以及天使隊的規劃。

作為擁有實績的投手,辛德賈德即使近2年因韌帶重建手術,只投了2局,但依然收到不少球隊邀約,其中不乏複數年合約,但他選擇與天使隊簽下一年、2100萬美元合約。

辛德賈德說:「我跟梅納西聊過後,這是個不用動腦的選擇,對於如何讓我回到2015、16以及18年的水準,他有很詳細的計畫,我100%信任,這能讓我保持健康,並且綻放出真正的潛力。」

計畫其中一環就是天使隊現有的六人輪值,為了配合大谷翔平的「二刀流」出賽,必須在先發輪值增加人手,也正好讓辛德賈德的術後第一個完整球季,能夠確定不會在局數上有太大負擔。

辛德賈德也很期待跟大谷翔平、楚奧特(Mike Trout)、瑞登(Anthony Rendon)、瓦許(Jared Walsh)等人合作,「我認為我能找回過去的自己,與翔平組成前兩號先發,想到天使隊就想到他們的攻擊火力,我想只是在先發投手缺了塊拼圖,我希望自己能夠符合這個角色。」

The Angels have agreed to terms on a one-year deal with RHP Noah Syndergaard. pic.twitter.com/BBs7irtvUj