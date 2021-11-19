MLB／新版勞資協議談不攏 聯盟主席鬆口有封館可能

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天在芝加哥舉行的球團老闆會議後受訪，他表示，勞資協議（CBA）「時間是個問題」，大聯盟將面臨封館危機。

本次大聯盟勞資協議將於美東時間12月1日的晚上11點59分到期，如果球團老闆與球員工會無法在這之前達成新協議，大聯盟將會直接封館，不僅球場不開放，自由市場也將全面停擺，對各球團明年賽季的準備都是顆絆腳石。

曼佛瑞德對本次協商表達不樂觀，他直言：「我相信球迷都清楚，在休賽季封館會停止球隊進程，以及勞資糾紛造成的損失，這兩者是不同的。」他也強調，自己一直以達成協議、減少勞資糾紛為首要任務。

大聯盟上一次長期罷工得回溯至1994年球季，當時也是因為CBA談不攏而陷入僵局，停工整整232天，最終甚至沒有世界大賽，也是大聯盟史上頭一遭。