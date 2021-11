MLB／國民想吃回頭草？ 美媒爆總管已和史瓦柏會面

目前正在自由市場待價而沽的重砲手史瓦柏(Kyle Schwarber),被美國媒體爆出與前東家國民隊教頭馬丁尼茲(Dave Martinez)會面,國民隊總管瑞佐(Mike Rizzo)也毫不避諱地表示「想簽回史瓦伯」,這下紅襪可能得緊張了。

據《NBC Sports Boston》報導,日前拒絕執行明年1150萬美元(約新台幣3億2024萬元)選擇權,要在自由市場另拚長約的史瓦柏,目前已吸引幾支球隊興趣,其中也包含他今年待的2隊。

除了紅襪外,史瓦柏的前東家國民也加入了競逐的行列,而且根據爆料內容,史瓦柏與教頭馬丁尼茲甚至已在昨天會面,總管瑞佐也直言想把史瓦柏簽回來,展現雄厚野心。

而對紅襪隊球迷而言,唯一的好消息大概就是史瓦柏似乎很喜歡在波士頓3個月的時光。他在紅襪例行賽出賽41場繳出.291打擊率,並敲出7發全壘打,OPS高達0.957。

「我想成為最棒的球員,我想當個贏家。這絕對是個適合的城鎮。」史瓦柏在 9月下旬曾說道,「如果有機會續留的話,我肯定會感興趣。」

Nationals manager Dave Martinez, on MLB Network, just said he’s hanging out with Kyle Schwarber in Ohio right now. As @peteabe recently reported, Nats GM Mike Rizzo recently said the Nats would try to bring back Schwarber.