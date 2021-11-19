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MLB／國民想吃回頭草？ 美媒爆總管已和史瓦柏會面

聯合新聞網 / 綜合報導
史瓦柏有望重返國民隊的懷抱嗎？ 美聯社
史瓦柏有望重返國民隊的懷抱嗎？ 美聯社

目前正在自由市場待價而沽的重砲手史瓦柏（Kyle Schwarber），被美國媒體爆出與前東家國民隊教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）會面，國民隊總管瑞佐（Mike Rizzo）也毫不避諱地表示「想簽回史瓦伯」，這下紅襪可能得緊張了。

據《NBC Sports Boston》報導，日前拒絕執行明年1150萬美元（約新台幣3億2024萬元）選擇權，要在自由市場另拚長約的史瓦柏，目前已吸引幾支球隊興趣，其中也包含他今年待的2隊。

除了紅襪外，史瓦柏的前東家國民也加入了競逐的行列，而且根據爆料內容，史瓦柏與教頭馬丁尼茲甚至已在昨天會面，總管瑞佐也直言想把史瓦柏簽回來，展現雄厚野心。

而對紅襪隊球迷而言，唯一的好消息大概就是史瓦柏似乎很喜歡在波士頓3個月的時光。他在紅襪例行賽出賽41場繳出.291打擊率，並敲出7發全壘打，OPS高達0.957。

「我想成為最棒的球員，我想當個贏家。這絕對是個適合的城鎮。」史瓦柏在 9月下旬曾說道，「如果有機會續留的話，我肯定會感興趣。」

波士頓 美國

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