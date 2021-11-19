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MLB／辛區與柯瑞亞早午餐約會 老虎加入游擊手搶人大戰？

聯合新聞網 / 綜合報導
FA最大咖的游擊手柯瑞亞與前教頭辛區共進早午餐。 美聯社
FA最大咖的游擊手柯瑞亞與前教頭辛區共進早午餐。 美聯社

現任老虎隊總教練的辛區（AJ Hinch）和自由市場游擊手大物柯瑞亞（Carlos Correa）日前被拍到休士頓共進早午餐，不禁令人聯想，前教頭和子弟兵重逢，為的是單純的敘舊，還是有望在新東家再續前緣呢？

據大聯盟官網報導，推特上流傳著一張辛區和柯瑞亞昨天在休斯頓共進早午餐的照片，不過，照片中兩人是「單獨」會面，老虎隊總管艾維拉（Al Avila）和柯瑞亞的經紀人都沒有出現。

現任老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）。 美聯社。
現任老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）。 美聯社。

而且，即使老虎沒打算簽下柯瑞亞，他們仍很可能以老友的身分一起吃頓飯。辛區從2014年起就於太空人執教，柯瑞亞職業生涯前5季的的教頭就是他，直到辛區因「作弊事件」被開除；兩人共進早午餐應該不奇怪，但目前正值各球團搶人大作戰的敏感時機，啟人疑竇也在所難免。

柯瑞亞在自由市場上擁有極高的評價，他鎮守游擊的能力正好也是老虎最需要的。此外，老虎隊球團也的確有興趣從自由市場簽下一位游擊手。據大聯盟電視網報導，艾維拉在上週的總管會議上會見了柯瑞亞、席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）、史托瑞（Trevor Story）、貝茲（Javier Baez）和泰勒（Chris Taylor）的經紀人，而辛奇也是參加會議的成員之一。

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