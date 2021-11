MLB／辛區與柯瑞亞早午餐約會 老虎加入游擊手搶人大戰？

現任老虎隊總教練的辛區(AJ Hinch)和自由市場游擊手大物柯瑞亞(Carlos Correa)日前被拍到休士頓共進早午餐,不禁令人聯想,前教頭和子弟兵重逢,為的是單純的敘舊,還是有望在新東家再續前緣呢?

據大聯盟官網報導,推特上流傳著一張辛區和柯瑞亞昨天在休斯頓共進早午餐的照片,不過,照片中兩人是「單獨」會面,老虎隊總管艾維拉(Al Avila)和柯瑞亞的經紀人都沒有出現。

現任老虎隊總教練辛區(A.J. Hinch)。 美聯社。

而且,即使老虎沒打算簽下柯瑞亞,他們仍很可能以老友的身分一起吃頓飯。辛區從2014年起就於太空人執教,柯瑞亞職業生涯前5季的的教頭就是他,直到辛區因「作弊事件」被開除;兩人共進早午餐應該不奇怪,但目前正值各球團搶人大作戰的敏感時機,啟人疑竇也在所難免。

柯瑞亞在自由市場上擁有極高的評價,他鎮守游擊的能力正好也是老虎最需要的。此外,老虎隊球團也的確有興趣從自由市場簽下一位游擊手。據大聯盟電視網報導,艾維拉在上週的總管會議上會見了柯瑞亞、席格(Corey Seager)、塞米恩(Marcus Semien)、史托瑞(Trevor Story)、貝茲(Javier Baez)和泰勒(Chris Taylor)的經紀人,而辛奇也是參加會議的成員之一。

Aj Hinch meeting with Carlos Correa at Tiny Boxwoods in Houston… uh oh @astrosCTH pic.twitter.com/PWbotxpb47