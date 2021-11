MLB／「像回到少棒時期」 楚奧特祝賀大谷翔平奪MVP

天使隊二刀流球星大谷翔平,在眾人期待下以全票通過之姿獲選本季美聯MVP,同隊戰友楚奧特(Mike Trout)第一時間就傳訊息向他祝賀,並且表示看到大谷投打雙刀表現,就像回到「少棒時期」。

大谷奪得美聯MVP後,讓天使陣中一口氣有2名MVP球員,另一人就是「鱒魚」楚奧特,分別在2014年、16 年和19年收下3座美聯MVP。得知隊友獲獎後,他也開心發文祝賀,「能見證一起打拼的隊友獲得如此偉大成就,真的非常開心。」並肯定大谷的表現,「你已創下屬於自己的一年,本季獲此殊榮當之無愧。」

It’s been something special to witness what you’ve accomplished as a teammate. You have put together a season of your own…



WELL DESERVED, #SHOTIME!!! #MVP pic.twitter.com/9gycPnk6MA