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MLB／「像回到少棒時期」 楚奧特祝賀大谷翔平奪MVP

聯合新聞網 / 綜合報導
楚奧特(右)發文祝賀大谷(左)奪得美聯MVP。 歐新社
楚奧特(右)發文祝賀大谷(左)奪得美聯MVP。 歐新社

天使隊二刀流球星大谷翔平，在眾人期待下以全票通過之姿獲選本季美聯MVP，同隊戰友楚奧特(Mike Trout)第一時間就傳訊息向他祝賀，並且表示看到大谷投打雙刀表現，就像回到「少棒時期」。

大谷奪得美聯MVP後，讓天使陣中一口氣有2名MVP球員，另一人就是「鱒魚」楚奧特，分別在2014年、16 年和19年收下3座美聯MVP。得知隊友獲獎後，他也開心發文祝賀，「能見證一起打拼的隊友獲得如此偉大成就，真的非常開心。」並肯定大谷的表現，「你已創下屬於自己的一年，本季獲此殊榮當之無愧。」

隨後楚奧特再透過球團發出正式聲明，除了再次祝賀大谷，也讚嘆大谷本季二刀流鬼神的表現，讓他感覺像是回到少棒時期，「當看到大谷主投8局後，還能在打擊區轟出全壘打和盜壘，甚至站上右外野守備，這一切實在太不可思議，讓我感覺就像回到過往在少棒打球的日子。」此外，他也提及大谷總是帶給他正能量，「他場上和場下行為舉止，都令我記憶深刻，因為他總是能在每個play面帶微笑。」

可惜楚奧特因小腿傷勢缺席大半球季，球迷本季並不常看到兩位明星選手並肩作戰的畫面，即使大谷一人帶領天使向前衝打出MVP賽季，仍無法挽回天使低迷戰況，不過這也更讓人好奇兩人明年攜手能打出怎樣的成績。

楚奧特 Mike Trout 大谷翔平

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