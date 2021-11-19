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MLB／補強中線接洽三大游擊手 遊騎兵已和史托瑞見面

聯合新聞網 / 綜合報導
落磯隊游擊手史托瑞。 路透社
落磯隊游擊手史托瑞。 路透社

據《達拉斯晨報》報導，已連續兩年居美聯西區爐主的遊騎兵球團已向游擊手史托瑞（Trevor Story）、席格（Corey Seager）和塞米恩（Marcus Semien）接洽，為的就是補強近年來積弱不振的內野防區陣容。

消息人士透露，遊騎兵隊球團已和故鄉就在達拉斯的史托瑞接觸，但目前仍不確定是否已開出報價。此外，席格和塞米恩的經紀人波拉斯（Scott Boras）也已和遊騎兵隊高層會面。

29歲的史托瑞是今年休賽季的5大游擊手之一，不過他今年在洛磯隊表現平平，出賽142場繳出24轟、75分打點和20次盜壘成功，打擊三圍0.251/0.329/0.471。

攻守俱佳的史托瑞在目前為止6年的職業生涯得過2次銀棒獎，兩度繳出單季30轟20盜。守備方面，他的防守救分（Defensive Runs Saved,DRS）69在2016年後的游擊手排名第三。

道奇隊當家游擊手席格（Corey Seager）。 法新社
道奇隊當家游擊手席格（Corey Seager）。 法新社

而奪下去年世界大賽MVP的席格在今年也繳出高達0.915的攻擊指數。他和史托瑞一樣得過2次銀棒獎，在7年的職業生涯中平均每季繳出17轟、58分打點。

而今年賽季怒敲45轟、創下大聯盟史上最會轟二壘手紀錄的塞米恩，本季包辦金手套與銀棒獎後，也在美聯年度MVP中排名第三，但他其實是游擊手出生，守備功能性讓他的價值大幅提升。

創下大聯盟史上最會轟二壘手紀錄的塞米恩。 美聯社
創下大聯盟史上最會轟二壘手紀錄的塞米恩。 美聯社

今年是遊騎兵隊48年來最慘烈的球季，戰績62勝102敗，在美聯排名倒數第二，只贏過美東爐主金鶯。不過，他們鎖定今年的自由市場補強，據報導，遊騎兵球團今年冬天可望增加多達1億美元（約新台幣27億7895萬元）的薪資預算。

薪資 波拉斯

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