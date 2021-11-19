MiLB／小聯盟球員不用再睡車上 球團老闆同意提供住處

美國職棒大聯盟MLB的球團老闆今天宣布一項計畫，要自2022年起提供附家具的住處給超過9成的小聯盟球員，致力兌現改善小聯盟球員待遇的承諾。

今年7月，洛杉磯天使體系球隊的幾名成員向體育電視頻道ESPN描述了他們的生活環境，低階1A球隊「內陸帝國66人」（Inland Empire 66ers）的投手凱索（Shane Kelso）談到，部分小聯盟球員睡在拖車屋停駐場裡的露營車中，也有人住在車上，並提到他們很難取得營養的食物。

新的小聯盟住宅政策（The Minor League HousingPolicy）將適用於低階1A到3A層級的球員，以及那些被要求參加延長春訓等計畫的選手，但已獲大聯盟球員合約或單季收入達6位數的球員，就不適用這項協助計畫。

大聯盟在新聞稿中表示，許多問題長期對小聯盟球員造成影響，這項住宅政策是「MLB球團老闆致力解決問題的下一步」，相關措施已於今年起陸續實施。

大聯盟棒球營運執行副總裁斯沃德（Morgan Sword）說：「有些問題已經影響小聯盟球員數十年了，球團老闆已邁入我們將球員發展體系現代化、聚焦解決這些長期問題的第一年。」

他也提到說：「身為新體系的一環，球團老闆2021年已將薪資調高了38%到72%，並改善球場設施，提供更便利、更優良的休息室環境…以及減少球季中的移動。」

根據這項政策，球團必須提供球員通勤就可抵達球場的住處，共用1間臥室的球員不得超過兩人，且球團必須支付水電費。若沒有適合的地方，可以飯店取代。