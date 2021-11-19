MLB／塞揚票選支持柯爾的孤鳥現身 官網記者解釋原因

藍鳥左投瑞伊（Robbie Ray）以壓倒性29張第一名選票，榮登美聯塞揚得主。可惜只差一票就就能成為聯盟第19位全票通過得獎者。不少人好奇是誰跑票投給排名第二的洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)？

2021 AL Cy Young voting breakdown pic.twitter.com/akgbjWpltY — Grant Bronkema (@bronkema_grant) November 17, 2021

答案很快揭曉，大聯盟官網際者貝克(Jason Beck)在Twitter上承認自己就是那位孤鳥，也解釋原因：「我就是投給柯爾的唯一支持者，這真的是很激烈的競爭，我透過各種數據系統幫助我做出選擇，柯爾有超過12項都位居領先，雖然這不是唯一評選標準，但確實讓兩人分出高下，足以讓我投給柯爾。」

Yes, I was the lone AL Cy Young voter who had Cole first, Ray second. Yes, it was close.



In the stats/metrics I use to help my vote, more than a dozen, Cole had the edge. It wasn't the only criteria, but it was a difference-maker, enough to push my vote to Cole. https://t.co/NwOjzSBxjB — Jason Beck (@beckjason) November 17, 2021

顯然瑞伊名列美聯領先的投球局數193.1局、248次三振、被上壘率1.04、防禦率2.84等傳統數據並不足以說服貝克，雖然他並沒有明確指出柯爾是在那些項目勝出，但根據他的說法可能更看重進階數據，而柯爾在獨立防禦率（FIP）、三振保送比(Strikeout-to-walk ratio)和球員綜合評價fWAR等項目，確實都勝過瑞伊。

就貝克差這一票，讓瑞伊無緣跟進去年的印地安人投手三冠王畢柏(Shane Bieber)，成為全票通過塞揚獎得主，不過至少貝克這票沒有對結果造成重大影響，瑞伊還是創下了塞揚投手前一年防禦率6.62的最高紀錄，浴火重生的表現已載入史冊。