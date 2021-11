MLB／塞揚票選支持柯爾的孤鳥現身 官網記者解釋原因

藍鳥左投瑞伊(Robbie Ray)以壓倒性29張第一名選票,榮登美聯塞揚得主。可惜只差一票就就能成為聯盟第19位全票通過得獎者。不少人好奇是誰跑票投給排名第二的洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)?

答案很快揭曉,大聯盟官網際者貝克(Jason Beck)在Twitter上承認自己就是那位孤鳥,也解釋原因:「我就是投給柯爾的唯一支持者,這真的是很激烈的競爭,我透過各種數據系統幫助我做出選擇,柯爾有超過12項都位居領先,雖然這不是唯一評選標準,但確實讓兩人分出高下,足以讓我投給柯爾。」

Yes, I was the lone AL Cy Young voter who had Cole first, Ray second. Yes, it was close.



In the stats/metrics I use to help my vote, more than a dozen, Cole had the edge. It wasn't the only criteria, but it was a difference-maker, enough to push my vote to Cole. https://t.co/NwOjzSBxjB