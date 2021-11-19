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MLB／大谷考滿分豪奪MVP 東京鐵塔17:17點燈上賀詞
大谷翔平通殺30票第1名選票，滿分獲選美聯年度MVP，日本球界也爽翻天，日本著名地標東京鐵塔將在今天當地時間下午5點17分（台灣時間下午4點17分），點亮天使隊的代表色及恭賀大谷的字樣。
大谷成為大聯盟史上第2位贏得年度MVP的日本球員，全票MVP更是超越鈴木一朗的成就，日本也祭出高規格慶祝。
由於大谷的背號為「17」號，選在當地時間「17：17」時，東京鐵塔將點亮紅、白、藍色，南面將打上恭賀大谷獲獎的文字，紀念大谷奪得年度MVP的歷史性時刻。
MLB日本代表川上紗實表示，大谷本季打出史詩性的成就，不僅鼓勵了日本選手、孩童未來挑戰大聯盟，他所帶來的鼓舞也跨越了國界、體壇。
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