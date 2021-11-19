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MLB／二刀流旋風刮整年獎不停 大谷翔平奪MVP畫完美句點

中央社 / 洛杉磯18日綜合外電報導
大谷翔平掀起的「二刀流」旋風在美國職棒大聯盟MLB刮了整年，最終以美聯MVP畫下完美句點。 路透社
大谷翔平掀起的「二刀流」旋風在美國職棒大聯盟MLB刮了整年，最終以美聯MVP畫下完美句點。 路透社

大谷翔平掀起的「二刀流」旋風在美國職棒大聯盟MLB刮了整年，46轟、9勝的成績讓他本季不斷獲獎，今天再獲美國聯盟MVP肯定。

MLB洛杉磯天使日籍好手大谷翔平，2018年到大聯盟後，短暫秀出「二刀流」絕技，2019年因傷整季沒有投球，去年只在因疫情「縮水」的球季小試身手，今年終於在投、打兩端徹底爆發。

獲獎呼聲一路很高的大谷翔平，今天囊括全部30張的第1名選票，成為本季美聯年度最有價值球員（MVP），在這之前，他就已經獲得不少肯定。

日本家鄉也慶賀大谷奪MVP榮耀。 路透社
日本家鄉也慶賀大谷奪MVP榮耀。 路透社

大谷翔平上個月底先獲MLB主席曼佛瑞德（RobManfred）頒發「主席歷史成就獎」（Commissioner'sHistoric Achievement Award），這個獎項創立於1998年，用於表彰在棒球上有重大成就、具有歷史意義的選手或相關人士，包括大谷在內，至今只有15人與1球團獲獎，他這次是被認定投、打兩端都有優異表現，具有一定的歷史意義而獲選。

之後大谷翔平也在「球員選擇獎」（Players ChoiceAwards）中獲「美聯傑出球員」及「年度最有價值球員」兩個獎項，這個獎是美國職棒大聯盟球員工會（Major League Baseball Players Association, MLBPA）於1992年創設，由大聯盟的選手投票決定得獎者的評比。

另外，大谷翔平還獲得了銀棒獎，這是MLB自1980年起設立，表彰美聯、國家聯盟各個位置上進攻能力最強的球員，大谷翔平這次是以指定打擊身分拿下銀棒獎。

本季大谷翔平23次站上投手丘都是先發，投130.1局賞給對手156次三振，戰績9勝2敗，防禦率3.18。其中的出場數、投球局數、勝投數、三振數都創下生涯新高，防禦率也是進到大聯盟後成績最好的一次。

今年擔任打者時，大谷翔平出賽155場，537個打數敲出138支安打，其中有46支全壘打，為球隊奪得100分打點，有26次盜壘成功，打擊率2成57。其中，出賽數、打數、安打數、打點等數據都是生涯表現最好的一季。

同時具投手身分的大谷翔平，球季期間曾盤據全壘打王寶座好一段時間，可惜季末時，各隊投手對他敬而遠之，讓他面臨「無好球可打」的窘境，最終46轟的成績，僅排在同樣揮出48支全壘打的多倫多藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、堪薩斯皇家培瑞茲（Salvador Perez）之後，在全大聯盟位居第2。

大谷翔平 大聯盟 MLB

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