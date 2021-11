MLB／哈波落淚領MVP 不同隊獲選史上第五人

相較大谷翔平微笑領獎,獲選國聯年度MVP的哈波(Bryce Harper )在受訪前擦去感動的淚水,這也是他生涯第二次獲得此獎,成為史上第五位在不同球隊獲得MVP的球員。

哈波在拉斯維加斯的家中得知此消息,他獲得獲得美國棒球作家協會(Baseball Writers' Association of America,BBWAA)的17張第一名選票(共計30張),國聯另名強打索托(Juan Soto)拿到6張排第二。

Bryce Harper is in tears as he accepts his second MVP award



and then he lightens the mood with a huge shoutout for his personal chef 🤣 pic.twitter.com/tZe4Bxdln2