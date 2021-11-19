MLB／哈波落淚領MVP 不同隊獲選史上第五人

相較大谷翔平微笑領獎，獲選國聯年度MVP的哈波（Bryce Harper ）在受訪前擦去感動的淚水，這也是他生涯第二次獲得此獎，成為史上第五位在不同球隊獲得MVP的球員。

哈波在拉斯維加斯的家中得知此消息，他獲得獲得美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America，BBWAA）的17張第一名選票（共計30張），國聯另名強打索托（Juan Soto）拿到6張排第二。

Bryce Harper is in tears as he accepts his second MVP award



and then he lightens the mood with a huge shoutout for his personal chef 🤣 pic.twitter.com/tZe4Bxdln2 — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 18, 2021

哈波首先感謝就是陪在一旁的家人，接下來是費城人隊友、總教練吉拉迪（Joe Girardi）及教練團，感謝名單中的老闆米多頓（John Middleton）更是在多年前跑到拉斯維加斯說服哈波加盟。

哈波說：「我知道自己跟對的地方簽約，有對的人、對的球隊，大家的心態也都很一致，知道這件事後我很感恩。」

哈波前次獲獎時效力於國民隊，這次為費城人隊拿下自2007年羅林斯（Jimmy Rollins）後、隊史第8座MVP。

哈波也是史上第五位在不同球隊獲獎的球員，前有羅賓森（Frank Robinson，紅人、金鶯）、邦茲（Barry Bonds，海盜、巨人）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez，遊騎兵、洋基）、福克斯（Jimmie Foxx，運動家、紅襪）。

攤開哈波今年數據，得獎是實至名歸，42支二壘打、長打率0.615都是大聯盟最佳，上壘率4成29、100次保送則是國聯第二，3成09打擊率國聯第三，35轟、101得分國聯第六，他更是史上第四位100得分、100保送、40二壘打、35轟的外野手。