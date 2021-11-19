快訊

國3苗栗路段轎車疑自撞護欄變形 女子受困車內命危

山難發生該不該救？專家：台灣應拿捏濫用救援分際

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／哈波落淚領MVP 不同隊獲選史上第五人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
哈波獲選國聯MVP，成為史上第五位在不同球隊獲得MVP的球員。 截圖自大聯盟官方推特
哈波獲選國聯MVP，成為史上第五位在不同球隊獲得MVP的球員。 截圖自大聯盟官方推特

相較大谷翔平微笑領獎，獲選國聯年度MVP的哈波（Bryce Harper ）在受訪前擦去感動的淚水，這也是他生涯第二次獲得此獎，成為史上第五位在不同球隊獲得MVP的球員。

哈波在拉斯維加斯的家中得知此消息，他獲得獲得美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America，BBWAA）的17張第一名選票（共計30張），國聯另名強打索托（Juan Soto）拿到6張排第二。

哈波首先感謝就是陪在一旁的家人，接下來是費城人隊友、總教練吉拉迪（Joe Girardi）及教練團，感謝名單中的老闆米多頓（John Middleton）更是在多年前跑到拉斯維加斯說服哈波加盟。

哈波說：「我知道自己跟對的地方簽約，有對的人、對的球隊，大家的心態也都很一致，知道這件事後我很感恩。」

哈波前次獲獎時效力於國民隊，這次為費城人隊拿下自2007年羅林斯（Jimmy Rollins）後、隊史第8座MVP。

哈波也是史上第五位在不同球隊獲獎的球員，前有羅賓森（Frank Robinson，紅人、金鶯）、邦茲（Barry Bonds，海盜、巨人）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez，遊騎兵、洋基）、福克斯（Jimmie Foxx，運動家、紅襪）。

攤開哈波今年數據，得獎是實至名歸，42支二壘打、長打率0.615都是大聯盟最佳，上壘率4成29、100次保送則是國聯第二，3成09打擊率國聯第三，35轟、101得分國聯第六，他更是史上第四位100得分、100保送、40二壘打、35轟的外野手。

哈波 費城人 吉拉迪

延伸閱讀

MLB／DH第1人、投手第23人 大谷感謝美國接納二刀流

MLB／投打帳號齊刷成績 大谷翔平全票奪美聯年度MVP

NBA／柯瑞征服紐約球迷 杜蘭特：每晚拿出MVP表現

MLB／小葛雷諾最年輕奪漢克阿倫獎 哈波第2度獲獎

相關新聞

MLB／全票通過MVP寫歷史 大谷感謝美國更接納二刀流

挑戰大聯盟的第4個賽季，大谷翔平成為全票美聯MVP，他是史上第1位以指定打擊身份拿到MVP的球員，又或者說，史上第23位...

MLB／大谷考滿分豪奪MVP 東京鐵塔17:17點燈上賀詞

大谷翔平通殺30票第1名選票，滿分獲選美聯年度MVP，日本球界也爽翻天，日本著名地標東京鐵塔將在今天當地時間下午5點17...

MLB／大谷拿MVP害賭盤慘賠千萬 業者卻爽喊：見證歷史

日本球星大谷翔平本季在大聯盟徹底發揮「二刀流」身手，在投打兩端都留下傲人表現，好成績更讓他全票當選年度MVP。就連美國的運動賭盤業者，都替他感到非常興奮。

MLB／哈波落淚領MVP 不同隊獲選史上第五人

相較大谷翔平微笑領獎，獲選國聯年度MVP的哈波（Bryce Harper ）在受訪前擦去感動的淚水，這也是他生涯第二次獲...

MLB／投打帳號齊刷成績 大谷翔平全票奪美聯年度MVP

風光了一個賽季，「二刀流」大谷翔平在今天收穫最大的一座獎盃點綴2021年，成為美聯年度MVP的主人，跟進鈴木一朗的成就，...

MLB／二刀流旋風刮整年獎不停 大谷翔平奪MVP畫完美句點

大谷翔平掀起的「二刀流」旋風在美國職棒大聯盟MLB刮了整年，46轟、9勝的成績讓他本季不斷獲獎，今天再獲美國聯盟MVP肯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。