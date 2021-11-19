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MLB／DH第1人、投手第23人 大谷感謝美國接納二刀流
挑戰大聯盟的第4個賽季，大谷翔平成為全票美聯MVP，他是史上第1位以指定打擊身份拿到MVP的球員，又或者說，史上第23位獲獎投手。他坦言對於抱回MVP有期待，但更感激的是美國棒壇對二刀流的接納態度。
大谷本季解禁「二刀流」用法，最終在投手丘上取得9勝2敗、防禦率3.18，送出156次三振，打擊區上以2成57打擊率炸裂46轟、100分打點，還跑出26盜。
大谷包辦全部30張第1名選票，以總分420分，大勝藍鳥雙雄小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）269分、塞米恩（Marcus Semien）232分，全票獲選為史上第19人。
大谷的感謝名單一大串，包括隊友、教練、球迷、防護員，還有幫自己開刀的醫生；點名今年印象最深的回憶，他說是參與全明星賽，「因為我過去沒有那樣的機會。」
今年以二刀流出擊，為自己贏取年度大賞，大谷不諱言：「我當然想帶回這座獎，這是所有職業球員的目標。」但他緊接著吐露，「我更感激的是，相比在日本一開始，美國球迷、美國棒壇對二刀流更加抱持接納、歡迎的態度，我對此覺得感激。」
大谷本季擔任先發投手出賽23場，126場擔任先發DH，他是史上第一位以DH獲得年度MVP的球員，過去僅4位全職DH曾在MVP票選排名第2。
此外，大谷是天使隊史第4位、6人次獲得年度MVP的球員，楚奧特（Ｍike Trout）曾3次獲獎，2004年獲獎的葛雷諾（Vladimir Guerrero）正是小葛雷諾的父親，小葛雷諾也成為史上第一位MVP票選中獲得選票的年度MVP之子。
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