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MLB／投打帳號齊刷成績 大谷翔平全票奪美聯年度MVP

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MLB／投打帳號齊刷成績 大谷翔平全票奪美聯年度MVP

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平包辦30張第1名選票，成為美聯年度MVP。圖／取自MLB官方推特
大谷翔平包辦30張第1名選票，成為美聯年度MVP。圖／取自MLB官方推特

風光了一個賽季，「二刀流」大谷翔平在今天收穫最大的一座獎盃點綴2021年，成為美聯年度MVP的主人，跟進鈴木一朗的成就，不僅是史上第2位贏得年度MVP的日本球員，生涯資歷中也都有日職、美職年度MVP。

大谷今天穿著黑色西裝外套、白色T恤現身螢幕上，他在最終得票上包辦全部30張第1名選票，以總分420分，大勝藍鳥雙雄小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）269分、塞米恩（Marcus Semien）232分。

大谷用投手帳號、打者帳號同步刷成績，本季有20場同場「二刀流」出賽，最終在投手丘上取得9勝2敗、防禦率3.18，送出156次三振，打擊區上以2成57打擊率炸裂46轟、100分打點，還跑出26盜，年度MVP呼聲始終極高，最終無意外勝出。

大谷收下這座大賞後，跟進2001年獲獎的「朗神」鈴木一朗行列，成為大聯盟史上第2位贏得年度MVP的日本球員。當年一朗在28位票選記者中拿到11張第1名選秀，日本媒體期待大谷全票上榜，最終成真。

此外，一朗在1994到96年完成日本職棒太平洋聯盟年度MVP三連霸，而大谷也曾在2016年獲獎，兩人並肩成為史上唯二在日職、美職都拿過年度MVP的球員。

大谷翔平

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