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MLB／他不配擁有5座金手套！柯瑞亞批評洋基傳奇基特惹怒球迷

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞亞。 法新社
柯瑞亞。 法新社

洋基迷對於2017年太空人作弊事件，已累積不少反感，近期大勢游擊手柯瑞亞又在節目上抨擊洋基核心人物基特（Derek Jeter），讓他在不少洋基迷心中的印象又大打折扣。

近日柯瑞亞受邀貝爾川(Carlos Beltrán)所主持的Podcast節目，並以批評的口氣，諷刺前洋基游擊手基特，不配擁有五座金手套獎，「基特拿了多少金手套獎?五座，好吧!他贏了…他根本不配任何一座。」

基特分別在2004年、2005年、2006年、2009年和 2010年拿下金手套殊榮，不過柯瑞亞似乎有些不服，並以進階數據DRS進一步分析基特守備能力。他提到基特生涯DRS是呈現負的165，根本沒有為隊帶來任何效益。而柯瑞亞為太空人效力的七年，繳出DRS正的67，也難怪讓他心有不服。

洋基先前雖有把柯瑞亞列入游擊補強名單，不過因考量太空人作弊醜聞和想要巨額合約問題而稍顯卻步，如今柯瑞亞又惹出一番言論，不只增加了洋基迷心中怒火，對於成為洋基一員的機率也逐漸渺茫。

太空人 醜聞

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