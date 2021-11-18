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MLB／找來辛德賈德還不夠 美媒為天使把脈：至少還需簽2先發

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒《CBS Sports》就為天使把脈，如果真的想在明年重返季後賽，光簽下辛德賈德是不夠的。 截圖自天使官方推特
美媒《CBS Sports》就為天使把脈，如果真的想在明年重返季後賽，光簽下辛德賈德是不夠的。 截圖自天使官方推特

在休賽季積極進行補強的天使隊，日前已搶先一步簽下「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）補上最需要的先發投手，美媒《CBS Sports》就為天使把脈，如果真的想在明年重返季後賽，光簽下一名投手是不夠的。

天使日前與辛德加德簽下為期一年2100萬美元的合約，為大谷翔平添加助手。據《Baseball-Reference》報導，包括簽下「雷神」、現有球員與可能的薪資仲裁，估計天使團隊薪資總額為1.48億美元，不過若天使老闆莫瑞諾（Arturo Moreno）持續無上限補強，花費將可輕鬆突破2億美元。

外界評估天使簽下辛德賈德是一步好棋，可與大谷翔平、高斯曼(Gausman)、山多瓦（Patrick Sandoval）與蘇亞雷斯（Jose Suarez）組成算是水準之上的輪值；再加上巴雷亞（Jaime Barria）、坎寧（Griffin Canning）、德梅斯（Reid Detmers）等三人，可為因應保護大谷而使用6人輪值提供深度。

然而美媒指出這對以季後賽為目標的天使來說還不夠，至少得再補強兩名有實績、甚至有王牌潛質的先發投手。報導中指出除了再花錢買自由球員外，透過交易也是個方法。天使可利用外野優勢，將艾德爾（Jo Adell）、馬許（Brandon Marsh）或是亞當斯 （Jordyn Adams）做為籌碼，換回更優質先發投手。

文末指出，簽下辛德加德只是補強的第一步，天使若想重返季後賽，還需要做得更多，除了先發投手外，如何補上牛棚與游擊手兩個大洞，也考驗高層的智慧。

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