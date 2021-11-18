MLB／感性告別大都會 雷神：離開球隊是最艱難的決定
「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），日前與天使簽下為期一年2100萬美元的合約。隨後在社群發布一則影片，並感性表示離開大都會是他生涯中最艱難的決定。
辛德賈德在視頻中扮成雷神索爾的樣子，大搖大擺地走在中城街道中，並感性提到「在過去六年，紐約大都會一直是我的家，無論身處順境或逆境，我對這個地方的愛從未動搖。」隨後也在視頻補充道，「作為來自德克薩斯州小鎮的孩子，這個地方使我成長，我永遠不會忘記，真心感謝所有人。」
離開大都會這個決定，似乎對辛德賈德不太容易，他提到，「在康復後進入自由市場的過程令人大開眼界，也對外界的關注感到受寵若驚。但在經過無數天的思考後，我還是覺得現階段天使是最適合我的。」並表明即便未來重心會在天使，但大都會仍在他心中占有一席之地。
Thank You New York pic.twitter.com/Yi6GmnMWcY— Noah Syndergaard (@Noahsyndergaard) November 17, 2021
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