MLB／感性告別大都會 雷神：離開球隊是最艱難的決定

「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard),日前與天使簽下為期一年2100萬美元的合約。隨後在社群發布一則影片,並感性表示離開大都會是他生涯中最艱難的決定。

辛德賈德在視頻中扮成雷神索爾的樣子,大搖大擺地走在中城街道中,並感性提到「在過去六年,紐約大都會一直是我的家,無論身處順境或逆境,我對這個地方的愛從未動搖。」隨後也在視頻補充道,「作為來自德克薩斯州小鎮的孩子,這個地方使我成長,我永遠不會忘記,真心感謝所有人。」

離開大都會這個決定,似乎對辛德賈德不太容易,他提到,「在康復後進入自由市場的過程令人大開眼界,也對外界的關注感到受寵若驚。但在經過無數天的思考後,我還是覺得現階段天使是最適合我的。」並表明即便未來重心會在天使,但大都會仍在他心中占有一席之地。

