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MLB／不追求柯瑞亞了？傳洋基目標轉向自家農場大物

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒報導稱洋基已改變心意，不會追求包含柯瑞亞在內的大咖游擊手，而改以培育農場大物為主。 美聯社
美媒報導稱洋基已改變心意，不會追求包含柯瑞亞在內的大咖游擊手，而改以培育農場大物為主。 美聯社

儘管今年自由市場有許多大物游擊手，但如果想網羅柯瑞亞（Carlos Correa）、席格（Corey Seager）等王牌球員，可能會花上大筆鈔票。據美媒報導，洋基已改變心意，不會追求任何明星游擊手，反而有更好的權宜之計，打算培養自家農場大物。

先前有消息指出，自由市場上頭號游擊手柯瑞亞追求和大都會林多（Francisco Lindor）一樣的10年3.41億美元大約，這也讓不想花大錢的洋基就此卻步。畢竟洋基陣中還須負擔強投柯爾（Gerrit Cole）9年3.24億美元鉅額合約，另外還有史坦頓（Giancarlo Stanton）剩餘的六年合約與「法官」賈吉（Aaron Judge）還未協議的延長合約，光是這些支出，就足以讓洋基頭疼。

雖然已和市場上大咖游擊手經紀人都洽談過一輪，但據美媒最新消息指出，洋基已將目標轉為提拔自家的大物新秀，分別為剛在1A技壓全場的20歲小將沃爾佩 (Anthony Volpe)和培拉薩（Oswald Peraza），並表示他們往後能為洋基帶來更大的效益。總教練布恩（Aaron Boone）信心十足表示「未來會有兩位頂尖的游擊手出現，並會帶給整個聯盟很大的影響。」這兩位新秀未來表現有待可期，勢必也間接影響洋基在自由市場的選擇。

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