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MLB／老闆認同賈吉是洋基偉大領袖 球團續約卻毫無動作

聯合新聞網 / 綜合報導
賈吉。 法新社
賈吉。 法新社

洋基明星外野手賈吉（Aaron Judge），距離成為自由球員的時間還剩一年，他日前展現忠心，表示想要未來職業生涯都在洋基度過，老闆也認同他就是球隊「偉大的領袖」，不，球團到現在還未與他商談延長合約，也讓賈吉未來去向存有一些擔憂。

賈吉先前提到，沒有比洋基更棒的地方，並表示沒有想為其他球隊效力的想法，「我有一個願望，希望能在洋基結束我的職業生涯。如果我能決定，希望在未來10年都能成為洋基隊的一員。」

洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）對此做出回應，「他絕對是洋基的代表之一，也是一位偉大的領袖，在隊上的表現很出色，對於延長合約之事，我絕對會與總管凱許曼（Brian Cashman）討論。」不過目前仍未與賈吉的經紀人聊過延長合約。

通常各球隊會在11月到1月處理自由市場球員和進行球隊交易，並在2月、3月進行延長合約。但也有例外，像是藍鳥就在近日提前延長強投貝瑞歐斯（Jose Berrios）的合約，然而延長合約被擱置的情況並不少見。

賈吉上一季出賽148場，繳出.287/.373/.533的打擊三圍，其中包括39轟，並以WAR6.0高居美聯第五名。明年將以31歲的年齡進入自由市場的賈吉，也被媒體認定，理應要與「春天哥」史普林格（George Springer）在31歲和藍鳥簽下6年1.5億美元合約等值，甚至價格還要在高，不過近期因傷所困的他，也可能有掉價的可能。

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