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MLB／全聯盟唯一接受合格報價 老將貝爾特續留巨人

聯合新聞網 / 綜合報導
舊金山巨人隊「地下隊長」貝爾特（Brandon Belt）今日確定接受1年1840萬美元的合格報價，是本季唯一一人。 美聯社
舊金山巨人隊「地下隊長」貝爾特（Brandon Belt）今日確定接受1年1840萬美元的合格報價，是本季唯一一人。 美聯社

舊金山巨人隊「地下隊長」貝爾特（Brandon Belt）今日確定接受1年1840萬美元的合格報價，將至少再效力巨人一年，也是本季14位收到合格報價者唯一接受的球員。

貝爾特本季受到傷勢影響只出賽97場，不過卻敲出生涯最佳29轟，OPS高達.975，可惜季末遭逢拇指骨折傷勢、也因此缺席季後賽，讓巨人打線缺了一角，只能在場邊看著道奇在首輪歷經5場血戰勝出，而他也在球季結束後成為自由球員。

巨人棒球運營總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）還是肯定這名老將的貢獻，季後就明確表示，留住貝爾特是巨人首要任務，「他效力巨人其間打出好幾個出色賽季，我們仍希望他能成為球隊的一員。或許我們能夠商談複數年合約，但我知道他也可能會接受我們提出的合格報價，我相信他會很開心留在這裡。」

就如總管預期，貝爾特今日先接受了合格報價續留一年，未來雙方也不排除再簽下複數年合約。貝爾特在2011年在巨人登上大聯盟，一待就是10年，也成為球隊核心人物，參與巨人偶數年奇蹟中的2冠(2012和2014)。

隨著波西(Buster Posey)季後急流勇退後，貝爾特與游擊手克勞佛(Brandon Crawford)成為球隊僅存的世界大賽冠軍成員，而克勞佛已於今年8月和巨人簽下2年3200萬美元的合約，兩人要接下領袖的棒子繼續帶領巨人。。

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