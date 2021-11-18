快訊

政院拍板！軍公教加給調足4% 工友、約聘僱也適用

碰到帳戶詐欺怎麼辦？律師：應立法處罰這項行為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／ESPN先為印地安人更名了 張育成明年改當「守護者」

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
印地安人隊今天正式宣布，用了超過1個世紀的隊名，確定走入歷史，後天開始啟用新隊名Guardians（守護者）。 美聯社
印地安人隊今天正式宣布，用了超過1個世紀的隊名，確定走入歷史，後天開始啟用新隊名Guardians（守護者）。 美聯社

印地安人隊今天正式宣布，用了超過1個世紀的隊名，確定走入歷史，後天開始啟用新隊名Guardians（守護者），包括社群媒體上的名稱都會換掉，也會推出新的球團商品。

印地安人是從1915年起使用到現在，儘管球迷對改名有不同意見，球團高層今天還是做出異動的決定，從後天開始，Cleveland Indians變成Cleveland Guardians，旅美好手張育成明年將穿上全新球衣亮相。

印地安人官網指出，位於球隊主場Progressive球場的商品部，明天將會關閉，後天再以全新面貌開啟，開始推出新商品，接下來也會大規模改裝球場。

大聯盟官網暫未異動印地安人的名稱，不過ESPN手腳很快，已經把印地安人的網頁更新成Guardians，連隊徽都換掉，也預告明年換上新裝的首場比賽，將於4月1日在主場迎戰皇家隊。

印地安人最近一次奪下世界大賽冠軍是1948年，在大聯盟30隊中「封王乾旱期」最久。

張育成前年登上大聯盟後，連續3年都有出賽紀錄，本季出賽89場，揮出54支安打、9支全壘打、39分打點都是生涯單季新高，包括球季賽最後一戰轟出兩分砲，成為球隊更名前最後1支全壘打。

印地安人 大聯盟 張育成

延伸閱讀

MLB／本季寫生涯最佳 「守護者」官網預測張育成下季定位

MLB／張育成破繭而出 成就大聯盟台灣野手最輝煌一季

MLB／張育成感謝球團相約明年見 兒子俏皮坐行李箱萌翻網友

MLB／多功能守備獲青睞 教練：盼張育成下季守游擊

相關新聞

農場大物群收割在即 老虎簽下E-Rod直指季後賽

已七年沒打進季後賽的老虎隊，日前以5年7700萬美元的合約簽下前紅襪主力投手羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)，開啟今年大聯盟自由球員市場的第一槍。若說老虎隊明年有機會進季後賽，可別笑得

MLB／不是洋基與老虎 韋蘭德2500萬美元續留太空人

兩屆美聯塞揚獎強投韋蘭德（Justin Verlander）明年確定再披太空人隊球衣，簽下2500萬美元合約，加上後年球...

MLB／藍鳥瑞伊獲美聯塞揚寫驚奇紀錄 大谷翔平一票都沒有

大聯盟年度塞揚獎今天出爐，美聯由藍鳥隊投手瑞伊（Robbie Ray）拿下，囊括全部30張第一名選票中的29張，而投打「...

MLB／防禦率王險勝三振王 釀酒人柏恩斯奪國聯塞揚獎

釀酒人隊27歲右投柏恩斯（Corbin Burnes），今天在國聯塞揚獎票選勝出，也是釀酒人從1998年變成國聯球隊後，...

MLB／全票通過 鈴木一朗入主水手隊名人堂

日籍傳奇球星鈴木一朗確定入主水手隊名人堂，水手隊今天宣布，明年球季的8月28日對上克里夫蘭守護者隊時，將為鈴木一朗舉辦儀...

MLB／ESPN先為印地安人更名了 張育成明年改當「守護者」

印地安人隊今天正式宣布，用了超過1個世紀的隊名，確定走入歷史，後天開始啟用新隊名Guardians（守護者），包括社群媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。