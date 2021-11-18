MLB／全票通過 鈴木一朗入主水手隊名人堂
日籍傳奇球星鈴木一朗確定入主水手隊名人堂，水手隊今天宣布，明年球季的8月28日對上克里夫蘭守護者隊時，將為鈴木一朗舉辦儀式。
水手隊主席史丹頓（John Stanton）透過聲明表示：「水手球迷很幸運能夠見證，超過十年來，鈴木一朗穿著水手隊球衣，在場上施展他的魔術，無論是在打擊區或是在外野。」
根據史丹頓透露，鈴木一朗在票選時經過全場一致通過，也是水手隊史第10位名人堂成員，根據水手隊名人堂規定，效力過5年、退休2年後即具有入選資格。
鈴木一朗效力水手隊14個球季，2019年3月的水手隊開幕戰選在日本舉行，鈴木一朗也宣布退休，生涯10度獲選全明星隊，拿下10座金手套、2座打擊獎以及2001年的新人王兼MVP。
鈴木一朗退休後，目前正擔任水手隊的指導員，在大聯盟及3A球隊間效力，要獲得大聯盟名人堂資格，最快要等到2025年。
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