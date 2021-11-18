MLB／防禦率王險勝三振王 釀酒人柏恩斯奪國聯塞揚獎

釀酒人隊27歲右投柏恩斯（Corbin Burnes），今天在國聯塞揚獎票選勝出，也是釀酒人從1998年變成國聯球隊後，隊史首位獲得塞揚獎的投手。

柏恩斯是釀酒人在2016年選秀會第4輪選中的球員，2018年7月初登大聯盟，當時擔任後援投手。

今年是柏恩斯生涯第4年，也是首次擔任全職先發投手，出賽28場投出11勝5敗，防禦率2.43不但是國聯、也是大聯盟所有投手最低。此外整季只投167局也是史上奪塞揚獎最少局數的先發投手，打破2018年光芒史奈爾(Blake Snell)的180局紀錄。

柏恩斯在國聯塞揚獎和費城人隊投惠勒（Zack Wheeler）競爭相當激烈，兩人各獲12張第1名選票，柏恩斯在第2名選票以14張對9張占優勢，最後拿下151分，以10分之差險勝，道奇隊薛則（Max Scherzer）以113分排名第3。

惠勒本季32先發投出14勝10敗、防禦率2.78，投213.1局是大聯盟投手最多，奪三振247次在國聯排名第1。

釀酒人隊史出現3位塞揚獎得主，前兩人是1981年林格斯（Rollie Ringers）、1982年瓦科維奇（Pete Vuckovich），都是隊史在美聯時期獲獎。

柏恩斯今年投出生涯代表作，9局平均奪三振12.6次、被全壘打0.38支，都是大聯盟所有投手最佳數字，每9局只保送1.83次排名第3，這3個數字都在前3名是大聯盟從1900年至今第1人。