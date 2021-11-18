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MLB／藍鳥瑞伊獲美聯塞揚寫驚奇紀錄 大谷翔平一票都沒有

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
美聯由藍鳥隊投手瑞伊（Robbie Ray）拿下，囊括全部30張第一名選票中的29張，他去年還是防禦率高達6.62的投手。 截圖自MLB Stats推特
美聯由藍鳥隊投手瑞伊（Robbie Ray）拿下，囊括全部30張第一名選票中的29張，他去年還是防禦率高達6.62的投手。 截圖自MLB Stats推特

大聯盟年度塞揚獎今天出爐，美聯由藍鳥隊投手瑞伊（Robbie Ray）拿下，囊括全部30張第一名選票中的29張，而投打「二刀流」的大谷翔平則未獲青睞，一票都沒有。

瑞伊今年拿下13勝7敗，防禦率2.84是美聯符合票選資格投手中最低，另外投193.1局、248次三振、被上壘率1.04都是美聯投手最佳，6.7的WAR值（勝場貢獻指數）也是美聯投手最高。

去年瑞伊防禦率高達6.62，也創下了塞揚投手前一年防禦率最高紀錄，今年他與藍鳥隊簽下一年800萬美元合約，表現十分超值，也為今年投入自由球員市場的他大加分。

這是藍鳥隊史第五度有投手獲得塞揚獎，瑞伊成為繼2003年哈勒戴（Roy Halladay）後第一人，另外還有1996年的韓特根（Pat Hentgen）以及1997、98年連續獲獎的克萊門斯（Roger Clemens）。

唯一沒投給瑞伊的第一名選票選擇了洋基隊的柯爾（Gerrit Cole），柯爾另外獲得29張第二名選票，一共12名投手獲得選票，就是沒有大谷翔平的名字。

大谷翔平今年拿下9勝2敗、防禦率3.18，但投球局數130.1局是最大劣勢，獲得選票的先發投手中，投球局數最少的是洛登（Carlos Rodon）的132.2局，但他有13勝5敗、防禦率2.37的成績背書，而其餘獲選者，最少都有11勝。

大谷翔平 藍鳥

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