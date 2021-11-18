農場大物群收割在即 老虎簽下E-Rod直指季後賽

已七年沒打進季後賽的老虎隊，日前以5年7700萬美元的合約簽下前紅襪主力投手羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)，開啟今年大聯盟自由球員市場的第一槍。若說老虎隊明年有機會進季後賽，可別笑得太早，因為他們有相當充沛的農場大物與潛力新秀，若再延攬幾位明星球員入隊，明年就可望重返競爭行列。

老虎隊今年戰績77勝85敗，雖然勝率仍只有.475，但已算跌破大家眼鏡。原本季前各界預期他們會連續第三年在美聯中區墊底，沒想到能夠拿下第三，且距離第二名的印地安人隊僅3場勝差。去年老虎隊在縮短球季的勝率為.397，以162場完整球季來換算則為64勝，而今年等於較去年進步了13勝，進步幅度相當大。

老虎今年衝上美聯中區第三名，終於將雙城和皇家甩在身後。 2021 Topps Bunt 球員卡

今年球季結束後，老虎隊立即展現了企圖心，率先向紅人隊交易來兩屆金手套捕手邦哈特(Tucker Barnhart)，現在又簽下「E-Rod」羅德里奎茲，可說為虎添翼。羅德里奎茲在紅襪隊6個大聯盟賽季，繳出63勝39敗、4.16防禦率、9.4三振率的成績，今年的戰績則為13勝8敗、4.74防禦率、157.2局與185三振。

若看羅德里奎茲4.74的防禦率就以為他今年表現很糟糕，那就大錯特錯了。事實上他是今年最被低估的投手，FIP(投手獨立防禦率)只有3.32，排在全聯盟投滿150局的投手當中的第12。他的FIP與防禦率差距高達1.42，是投滿150局的投手當中之冠，稱他為最被低估的投手一點也不為過。由於左投手在芬威球場較吃虧，加上今年紅襪守備不幫忙，在fangraphs網站的防守數據(Def)-22.0為全聯盟倒數第七，導致他帳面的防禦率數據並不理想。

老虎以5年7700萬美元合約簽下前紅襪主力投手羅德里奎茲，他的帳面成績不是很好看，但若是看到他客場比賽的9勝4敗、防禦率3.95成績，應該會認同這是一筆好投資。 2021 Topps Bunt 球員卡

羅德里奎茲2019到2021年的通算fWAR為7.5，排名全聯盟第26，與2020年賽揚獎得主包爾(Trevor Bauer)相同，且羅德里奎茲2020年還因為確診新冠肺炎而缺賽整季。若看進階數據，羅德里奎茲是接近王牌等級的，而老虎隊能以1540萬的平均年薪簽下一位帳面數據普通但進階數據優異的準王牌投手，絕對堪稱划算。

有了羅德里奎茲的加入後，老虎隊可說得到重返季後賽的基石。他們的未來相當可期，今年兩位新人投手大物都有不錯的貢獻，麥茲(Casey Mize)和史庫柏(Tarik Skubal)防禦率分別為3.71和4.34，吃了150.1局和149.1局，為陣中吃下最多局數的兩位投手。麥茲是2018年的選秀狀元，在Baseball America的百大新秀排名最高列居第13，史庫柏則曾名列第20。另一位選秀第一輪大物曼寧(Matt Manning)今年也在大聯盟初登板，百大新秀排名最高也有第17。以麥茲、史庫柏和曼寧三人的天分來看，預計明年還會在進步，若加上經驗豐富的羅德里奎茲，明年或未來幾年的老虎輪值會頗有看頭。

老虎農場有的可不只投手，他們還有兩位大物野手預計明年就會在大聯盟亮相，分別為2020年的選秀狀元托克森(Spencer Torkelson)和2019年的第五順位葛林(Riley Greene)。兩人今年雙雙入選未來之星明星賽，在小聯盟的通算OPS分別為.935和.921，且已升上3A，大聯盟近在咫尺。看板球星卡布雷拉(Miguel Cabrera)的合約如無意外將在2023年球季結束後到期，未來將由托克森和葛林兩人接班撐起老虎打線。

老虎農場兩大好手葛林(右)與托克森(左)本季表現都相當優異，雙雙入選明日之星賽，在明後年就有機會可以看到他們在大聯盟出賽。 2021 Topps Heritage 球員卡

今年接掌老虎兵符的辛區(A.J. Hinch)就相當適合這支農場充沛的隊伍，當年他帶的太空人隊也是滿手潛力新秀，領軍的第一年就讓球隊進步16勝且重返五成勝率，第三年就率領球隊打進季後賽。如今他在老虎隊顯然要複製當年的成功經驗，且第一年就已證明了自己的能耐。

然而光簽下一位羅德里奎茲並不足以讓老虎隊成為一支勁旅，因此他們今年的季後補強顯然不會就這樣結束。他們目前是爭取自由球員柯瑞亞(Carlos Correa)的領跑者，若能夠再將明星游擊手柯瑞亞延攬入隊，或補進幾名不錯的選手，別說過幾年，甚至明年就有機會衝擊季後賽了。