MLB／洋基與道奇兩豪門爭搶 估席格將在兩周內決定去留

洋基和道奇雖皆為聯盟兩支大市場球隊,但同時看上同一位球員倒也不常見,而目前為自由球員的席格(Corey Seager)顯然成為兩隊目光焦點,雙方都想藉由簽下這位27歲的明星球員來加強球隊打擊火力。

事實上,今年自由市場游擊手好貨滿架,除了席格之外,還有柯瑞亞(Carlos Correa)、塞米恩(Marcus Semien)、貝茲(Javier Baez)以及史托瑞(Trevor Story),而且對道奇來說,陣中現在守三壘的透納(Trea Turner),原先其實也是一名游擊手,所以對兩隊來說,就算真的無緣簽下席格,但要在下個賽季中補上大咖游擊手並非難事。

即使如此兩大豪門的頭號人選仍是席格,美媒作家海曼(Jon Heyman)甚至形容席格對兩隊而言就像在搶「聖盃」;而根據消息指出,席格希望能在舊版勞資談判協議,也就是12月1日之前,把下一份合約談妥,畢竟若無法在該時限內簽下新合約,就得等到新版勞資談判協議達成後才能繼續另尋東家。

Yankees and Dodgers are both playing for star SS Corey Seager. For a big free agent, this tandem of marquee teams is like the Holy Grail.