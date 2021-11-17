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MLB／洋基與道奇兩豪門爭搶 估席格將在兩周內決定去留
洋基和道奇雖皆為聯盟兩支大市場球隊，但同時看上同一位球員倒也不常見，而目前為自由球員的席格（Corey Seager）顯然成為兩隊目光焦點，雙方都想藉由簽下這位27歲的明星球員來加強球隊打擊火力。
事實上，今年自由市場游擊手好貨滿架，除了席格之外，還有柯瑞亞（Carlos Correa）、塞米恩（Marcus Semien）、貝茲（Javier Baez）以及史托瑞（Trevor Story)，而且對道奇來說，陣中現在守三壘的透納（Trea Turner），原先其實也是一名游擊手，所以對兩隊來說，就算真的無緣簽下席格，但要在下個賽季中補上大咖游擊手並非難事。
即使如此兩大豪門的頭號人選仍是席格，美媒作家海曼(Jon Heyman)甚至形容席格對兩隊而言就像在搶「聖盃」；而根據消息指出，席格希望能在舊版勞資談判協議，也就是12月1日之前，把下一份合約談妥，畢竟若無法在該時限內簽下新合約，就得等到新版勞資談判協議達成後才能繼續另尋東家。
Yankees and Dodgers are both playing for star SS Corey Seager. For a big free agent, this tandem of marquee teams is like the Holy Grail.— Jon Heyman (@JonHeyman) November 17, 2021
由於洋基和道奇皆屬財力雄厚的球隊，預估代表席格的王牌經紀人波拉斯（Scott Boras），將能幫他弄到一張價值3億美元的大約。
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