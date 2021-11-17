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MLB／好想要一壘重砲歐森 洋基再次聯繫運動家

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基對運動家一壘手歐森有極高興趣，已經多次主動向前提出交易可能性，但雙方仍未談及哪些球員將有可能放進交易名單當中。 美聯社
洋基對運動家一壘手歐森有極高興趣，已經多次主動向前提出交易可能性，但雙方仍未談及哪些球員將有可能放進交易名單當中。 美聯社

根據美媒《YES Network》報導表示，洋基對運動家一壘手歐森（Matt Olson）有極高興趣，已經多次主動向前提出交易可能性，但雙方仍未談及哪些球員將有可能放進交易名單當中。

記者柯瑞(Jack Curry)透露，「洋基已經向運動家詢問過歐森，但據我所知，雙方還未論及哪些球員將有可能參與交易。顯然一通電話或一條訊息都有可能促成這樁交易，洋基肯定非常感興趣。」

事實上，洋基相當積極地爭取與市場上具備實力一壘手左打者面談的機會，其中也包括簽回瑞佐（Anthony Rizzo）或網羅勇士球星弗里曼（Freddie Freeman）。

不過由於瑞佐和弗里曼都已經32歲了，相比之下27歲的歐森對洋基來說更有吸引力，然而目前洋基還無法端出夠像樣的菜色來獲得運動家的青睞，因此或許花錢簽下瑞佐或弗里曼其中一位對洋基來說相對容易一些。

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