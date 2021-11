MLB／好想要一壘重砲歐森 洋基再次聯繫運動家

根據美媒《YES Network》報導表示,洋基對運動家一壘手歐森(Matt Olson)有極高興趣,已經多次主動向前提出交易可能性,但雙方仍未談及哪些球員將有可能放進交易名單當中。

記者柯瑞(Jack Curry)透露,「洋基已經向運動家詢問過歐森,但據我所知,雙方還未論及哪些球員將有可能參與交易。顯然一通電話或一條訊息都有可能促成這樁交易,洋基肯定非常感興趣。」

事實上,洋基相當積極地爭取與市場上具備實力一壘手左打者面談的機會,其中也包括簽回瑞佐(Anthony Rizzo)或網羅勇士球星弗里曼(Freddie Freeman)。

不過由於瑞佐和弗里曼都已經32歲了,相比之下27歲的歐森對洋基來說更有吸引力,然而目前洋基還無法端出夠像樣的菜色來獲得運動家的青睞,因此或許花錢簽下瑞佐或弗里曼其中一位對洋基來說相對容易一些。

The Yankees have made inquiries about Matt Olson with the A's, but I'm hearing there hasn't been any detailed conversations about which players would be involved in a potential deal. Obviously, that can change with one call or one text. Yankees are definitely interested.